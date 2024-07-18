На суде над Гершковичем допросили свердловского депутата

На суде над журналистом Гершковичем допросили свердловского депутата Вегнера
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© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник с Куйвашевым. Екатеринбург , вегнер вячеслав
В 2023 году Вячеслав Вегнер давал интервью Гершковичу Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Одним из свидетелей обвинения по делу американского журналиста Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, стал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Парламентария заметил на процессе в Свердловском областном суде журналист URA.RU.

В марте 2023 году Вегнер встречался с Гершковичем в рамках своей межпарламентской деятельности. Журналист брал у него интервью, интересовали его вопросы, связанные с проведением спецоперации на Украине. «Он брал интервью у различных людей, которых они там у себя в Америке называют Z-патриотами. Я рассказал, что мы отправляем необходимое оборудование, вещи в детские дома и т. д. Сказал ему, что ваши ракеты Himars раздолбали все, что можно, поэтому необходимо отправлять гуманитарные грузы на Донбасс», — рассказывал тогда депутат журналистам. Спрашивал Гершкович и про потенциал промышленных предприятий, но депутат не стал обсуждать эту тему. Раскрывать новые подробности по делу Гершковича в беседе с URA.RU Вегнер не стал, сославшись на тайну следствия.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе оборонного завода в Нижнем Тагиле. Сам американец вину не признает. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о неопровержимости доказательств вины Гершковича. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Одним из свидетелей обвинения по делу американского журналиста Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, стал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Парламентария заметил на процессе в Свердловском областном суде журналист URA.RU. В марте 2023 году Вегнер встречался с Гершковичем в рамках своей межпарламентской деятельности. Журналист брал у него интервью, интересовали его вопросы, связанные с проведением спецоперации на Украине. «Он брал интервью у различных людей, которых они там у себя в Америке называют Z-патриотами. Я рассказал, что мы отправляем необходимое оборудование, вещи в детские дома и т. д. Сказал ему, что ваши ракеты Himars раздолбали все, что можно, поэтому необходимо отправлять гуманитарные грузы на Донбасс», — рассказывал тогда депутат журналистам. Спрашивал Гершкович и про потенциал промышленных предприятий, но депутат не стал обсуждать эту тему. Раскрывать новые подробности по делу Гершковича в беседе с URA.RU Вегнер не стал, сославшись на тайну следствия. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе оборонного завода в Нижнем Тагиле. Сам американец вину не признает. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о неопровержимости доказательств вины Гершковича. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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