Часть Парижа обесточило после открытия Олимпиады

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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Порядка 85 тысяч парижан остались без электричества Фото:

Некоторые районы парижа были временно обесточены на следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр. По данным СМИ, причиной тому стала «техническая аномалия», пишет портал actu.fr.

По данным портала, неполадки произошли в 1, 9, 17 и 18 округах столицы, из-за чего около 85 тысяч парижан остались без света. В компании, управляющей французскими электросетями заявили, что «техническая аномалия» была устранена примерно за 10 минут.

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Некоторые районы парижа были временно обесточены на следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр. По данным СМИ, причиной тому стала «техническая аномалия», пишет портал actu.fr. По данным портала, неполадки произошли в 1, 9, 17 и 18 округах столицы, из-за чего около 85 тысяч парижан остались без света. В компании, управляющей французскими электросетями заявили, что «техническая аномалия» была устранена примерно за 10 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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