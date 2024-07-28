Часть Парижа обесточило после открытия Олимпиады

Порядка 85 тысяч парижан остались без электричества
Некоторые районы парижа были временно обесточены на следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр. По данным СМИ, причиной тому стала «техническая аномалия», пишет портал actu.fr.
По данным портала, неполадки произошли в 1, 9, 17 и 18 округах столицы, из-за чего около 85 тысяч парижан остались без света. В компании, управляющей французскими электросетями заявили, что «техническая аномалия» была устранена примерно за 10 минут.
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