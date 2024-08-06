В Новом Уренгое нефтяники из Тюменской матрешки поборются за 4 млн рублей

С 4 по 6 сентября в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдет конкурс на лучшего специалиста топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В нем примут участие специалисты и студенты ямальских колледжей, а также из ХМАО и Тюменской области, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Конкурс „Нефтегазовый олимп“ проводится правительством округа и является важным шагом в развитии профессиональных компетенций в сфере ТЭК и поддерживает инициативу по повышению престижа рабочих профессий. Призовая сумма состязания превысит четыре миллиона рублей», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Согласно положению проведения конкурса участники продемонстрируют свои теоретические знания при помощи тестирования, затем выполнят ряд прикладных задач, позволяющих выявить профессиональные умения. Участники также покажут правила техники безопасности и современные методы работы.
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