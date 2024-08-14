Ученые нашли неожиданную связь между деменцией и ношением очков

Ношение очков поможет снизить риск развития деменции. Об этом сообщил доктор и консультант-нейрорадиолог Эмер Максуини.
По мнению ученых, около двух процентов случаев развития деменции могут быть связаны с нескорректированными проблемами со зрением. «Когда люди испытывают трудности со зрением, они могут отказаться от социальной активности, которая поддерживает активность их мозга, ускоряя упадок», — рассказал Эмер Максуини британскому изданию The Sun. По его словам, когда человек теряет зрение, ухудшается его способность взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому доктор советует регулярно проверять зрение.
К другим факторам, способствующим развитию деменции, могут относиться высокий холестерин, ожирение, сидячий образ жизни, алкоголизм, депрессия, диабет, загрязненный воздух, асоциальный образ жизни, курение, высокое давление и нарушение слуха, сообщил доктор Максуини. Чтобы снизить риск развития деменции, нужно отказаться от вредных привычек и придерживаться сбалансированного питания. «Помогает отказ от обработанных пищевых продуктов, отказ от курения и употребление алкоголя только в умеренных количествах… Помогут употребление в пищу таких продуктов, как орехи, семена, жирная рыба и оливковое масло, а также увеличение физической активности», — сообщили в британском издании со ссылкой на врачей.
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Ношение очков поможет снизить риск развития деменции. Об этом сообщил доктор и консультант-нейрорадиолог Эмер Максуини. По мнению ученых, около двух процентов случаев развития деменции могут быть связаны с нескорректированными проблемами со зрением. «Когда люди испытывают трудности со зрением, они могут отказаться от социальной активности, которая поддерживает активность их мозга, ускоряя упадок», — рассказал Эмер Максуини британскому изданию The Sun. По его словам, когда человек теряет зрение, ухудшается его способность взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому доктор советует регулярно проверять зрение. К другим факторам, способствующим развитию деменции, могут относиться высокий холестерин, ожирение, сидячий образ жизни, алкоголизм, депрессия, диабет, загрязненный воздух, асоциальный образ жизни, курение, высокое давление и нарушение слуха, сообщил доктор Максуини. Чтобы снизить риск развития деменции, нужно отказаться от вредных привычек и придерживаться сбалансированного питания. «Помогает отказ от обработанных пищевых продуктов, отказ от курения и употребление алкоголя только в умеренных количествах… Помогут употребление в пищу таких продуктов, как орехи, семена, жирная рыба и оливковое масло, а также увеличение физической активности», — сообщили в британском издании со ссылкой на врачей.