Ученые нашли неожиданную связь между деменцией и ношением очков

Доктор Максуини: ношение очков снижает риск развития деменции

14 августа 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Когда человек теряет зрение, ухудшается его способность взаимодействовать с окружающей средой Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ношение очков поможет снизить риск развития деменции. Об этом сообщил доктор и консультант-нейрорадиолог Эмер Максуини. По мнению ученых, около двух процентов случаев развития деменции могут быть связаны с нескорректированными проблемами со зрением. «Когда люди испытывают трудности со зрением, они могут отказаться от социальной активности, которая поддерживает активность их мозга, ускоряя упадок», — рассказал Эмер Максуини британскому изданию The Sun . По его словам, когда человек теряет зрение, ухудшается его способность взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому доктор советует регулярно проверять зрение. К другим факторам, способствующим развитию деменции, могут относиться высокий холестерин, ожирение, сидячий образ жизни, алкоголизм, депрессия, диабет, загрязненный воздух, асоциальный образ жизни, курение, высокое давление и нарушение слуха, сообщил доктор Максуини. Чтобы снизить риск развития деменции, нужно отказаться от вредных привычек и придерживаться сбалансированного питания. «Помогает отказ от обработанных пищевых продуктов, отказ от курения и употребление алкоголя только в умеренных количествах… Помогут употребление в пищу таких продуктов, как орехи, семена, жирная рыба и оливковое масло, а также увеличение физической активности», — сообщили в британском издании со ссылкой на врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ношение очков поможет снизить риск развития деменции. Об этом сообщил доктор и консультант-нейрорадиолог Эмер Максуини. По мнению ученых, около двух процентов случаев развития деменции могут быть связаны с нескорректированными проблемами со зрением. «Когда люди испытывают трудности со зрением, они могут отказаться от социальной активности, которая поддерживает активность их мозга, ускоряя упадок», — рассказал Эмер Максуини британскому изданию The Sun. По его словам, когда человек теряет зрение, ухудшается его способность взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому доктор советует регулярно проверять зрение. К другим факторам, способствующим развитию деменции, могут относиться высокий холестерин, ожирение, сидячий образ жизни, алкоголизм, депрессия, диабет, загрязненный воздух, асоциальный образ жизни, курение, высокое давление и нарушение слуха, сообщил доктор Максуини. Чтобы снизить риск развития деменции, нужно отказаться от вредных привычек и придерживаться сбалансированного питания. «Помогает отказ от обработанных пищевых продуктов, отказ от курения и употребление алкоголя только в умеренных количествах… Помогут употребление в пищу таких продуктов, как орехи, семена, жирная рыба и оливковое масло, а также увеличение физической активности», — сообщили в британском издании со ссылкой на врачей.