Президент России Владимир Путин поддержал желание временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных участвовать в сентябрьских выборах. Об этом говорит и личная встреча президента с врио главы региона, и то, что Путин ранее доверил ему управление сложным регионом, который окружен странами НАТО, объяснила URA.RU политолог, эксперт Института социальных исследований Анна Федорова.
Темами обсуждения Путина и Беспрозванных стали экономика региона, социальная сфера, поддержка участников СВО, строительство значимых для области объектов (стационар, поликлиника, здания культурного назначения). Также врио губернатора доложил о ситуации с кадрами: врачами и педагогами. По его словам, с укомплектованностью врачами в регионе есть проблемы, — 81%, а с педагогами ситуация лучше — 94%.
Кроме того, Беспрозванных коснулся темы связанности Калининградской области с остальной Россией. Врио губернатора пояснил, что жизнедеятельность и развитие экономики региона зависит от стоимости морских перевозок. Правительство уже приняло решение о субсидировании льготных ставок на перевозку грузов.
«Как только у нас появляются проблемы с финансированием, сразу же растет цена, она отражается на всей продукции, которая завозится. С аналогичной просьбой хотел бы обратиться в отношении авиаперевозок по льготным тарифам. В мае мы восстановили льготные тарифы, сегодня необходимое количество билетов есть <...> Здесь тоже очень важно, чтобы такое финансирование было бесперебойным, потому что это очень чувствительно для жителей Калининградской области», — сказал Беспрозванных.
Путин добавил, что эта работа будет продолжена. Он уточнил, что сохраняется договоренность с предыдущим руководителем региона Антоном Алихановым.
«Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 года предусмотрена сдача на заводе „Звезда“ очередного парома для Калининграда, а в 2029 году — еще одного парома», — добавил Путин.
В конце встречи врио Калининградской области поблагодарил главу государства за оказанное доверие и назначение на должность руководителя региона. Беспрозванных добавил, что если калининградцы выберут его руководить областью, то он «сделает все, чтобы оправдать доверие» президента и жителей региона. «Алексей Сергеевич [Беспрозванных], я же вас назначал временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», — резюмировал Путин.
Президент поддержал Беспрозванных в решении идти на сентябрьские выборы губернатора, поскольку новый глава региона обладает необходимыми компетенциями, чтобы обеспечить процветание Калининградской области, окруженной недружественными странами, участницами Североатлантического альянса, пояснила URA.RU политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. Президент, по ее словам, положительно оценил работу Беспрозванных за те несколько месяцев на посту главы региона.
«Это человек с большим опытом. И, конечно, Калининградская область находится в состоянии, когда, с одной стороны, основные угрозы миновали, не случилось никакой блокады, а регион развивается. Но определенные переживания из-за ее географического положения у президента есть. Беспрозванных продемонстрировал свою эффективность, как лоббист на уровне федерального центра.
Он много встречался уже с федеральными министрами, добился полезных конкретных решений для области, он не вылезает из муниципалитетов и активно общается с людьми. Эта тактика принесет свои плоды», — уверена Федорова.
Президент выразил поддержку врио Калининградской области, продолжила политолог. В ходе встречи, по ее словам, Беспрозванных несколько раз обращался к президенту с конкретными пожеланиями по поддержке и «это все у президента нашло понимание». Речь о поликлинике, детском саду, субсидировании перевозок и других необходимых для региона инициативах.
Федорова также отметила, что любому губернатору после кадровых перестановок, особенно если предыдущий руководитель был «любим и уважаем» гражданами, «тяжело держать марку». Она выразила уверенность, что после перехода Антона Алиханова на должность главы Минпромторга и назначения Беспрозванных, новому руководителю региона удастся добиться успеха.
«Так всегда бывает, когда в регионе популярный губернатор. Алиханов быстро стал своим. Он пришелся по душе жителям области, был открытым, внимательным, многое сделал для области, с удовольствием общался с людьми. Конечно, Калининградская область космически расцвела, поэтому это нормальная ситуация для человека, который приходит на смену любому успешному губернатору, что на него смотрят с определенным недоверием — это свойственно людям. С учетом опыта Беспрозванных, уверена, это качественная перестановка», — резюмировала Федорова.
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