В Магнитогорске окончательно снесли здание старого техникума. Видео

В Магнитогорске снесли 92-летнее здание техникума на Большевистской, 11

18 августа 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Подрядчика на снос здания удалось найти со второй попытки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Историческое здание техникума в Магнитогорске, которое было построено 92 года и последние годы стояло заброшенным, снесли. После неудавшейся попытки найти подрядчика, властям со второго раза удалось заключить контракт для демонтажа четырехэтажного объекта на Большевистской, 11. «Функционирование здания в качестве учебного заведения или в ином качестве было недопустимо. Снос здания начался в начале августа. На месте сноса работает тяжелая техника. Все работы завершатся до конца августа», — сообщил сайт «Верстов.Инфо» со ссылкой на администрацию Магнитогорска. Издание напомнило, что последние годы здание на Большевистской, 11 было убежищем для асоциальных элементов и подростков. Также там неоднократно происходили пожары. Как ранее сообщало URA.RU, историческое здание техникума, расположенное на левом берегу, было построено в 1932 году. Заброшенным оно находилось на протяжении 15 лет. В нем располагалось сразу два учебных заведения: школа ФЗУ, созданная при управлении магнитостроя с первых месяцев строительства металлургического завода, а также индустриальный техникум. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Историческое здание техникума в Магнитогорске, которое было построено 92 года и последние годы стояло заброшенным, снесли. После неудавшейся попытки найти подрядчика, властям со второго раза удалось заключить контракт для демонтажа четырехэтажного объекта на Большевистской, 11. «Функционирование здания в качестве учебного заведения или в ином качестве было недопустимо. Снос здания начался в начале августа. На месте сноса работает тяжелая техника. Все работы завершатся до конца августа», — сообщил сайт «Верстов.Инфо» со ссылкой на администрацию Магнитогорска. Издание напомнило, что последние годы здание на Большевистской, 11 было убежищем для асоциальных элементов и подростков. Также там неоднократно происходили пожары. Как ранее сообщало URA.RU, историческое здание техникума, расположенное на левом берегу, было построено в 1932 году. Заброшенным оно находилось на протяжении 15 лет. В нем располагалось сразу два учебных заведения: школа ФЗУ, созданная при управлении магнитостроя с первых месяцев строительства металлургического завода, а также индустриальный техникум.