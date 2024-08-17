17 августа 2024
16 августа 2024

В Магнитогорске окончательно снесли здание старого техникума. Видео

В Магнитогорске снесли 92-летнее здание техникума на Большевистской, 11
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчика на снос здания удалось найти со второй попытки (архивное фото) Фото:

Историческое здание техникума в Магнитогорске, которое было построено 92 года и последние годы стояло заброшенным, снесли. После неудавшейся попытки найти подрядчика, властям со второго раза удалось заключить контракт для демонтажа четырехэтажного объекта на Большевистской, 11.

«Функционирование здания в качестве учебного заведения или в ином качестве было недопустимо. Снос здания начался в начале августа. На месте сноса работает тяжелая техника. Все работы завершатся до конца августа», — сообщил сайт «Верстов.Инфо» со ссылкой на администрацию Магнитогорска.

Издание напомнило, что последние годы здание на Большевистской, 11 было убежищем для асоциальных элементов и подростков. Также там неоднократно происходили пожары.

Как ранее сообщало URA.RU, историческое здание техникума, расположенное на левом берегу, было построено в 1932 году. Заброшенным оно находилось на протяжении 15 лет. В нем располагалось сразу два учебных заведения: школа ФЗУ, созданная при управлении магнитостроя с первых месяцев строительства металлургического завода, а также индустриальный техникум.

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Историческое здание техникума в Магнитогорске, которое было построено 92 года и последние годы стояло заброшенным, снесли. После неудавшейся попытки найти подрядчика, властям со второго раза удалось заключить контракт для демонтажа четырехэтажного объекта на Большевистской, 11. «Функционирование здания в качестве учебного заведения или в ином качестве было недопустимо. Снос здания начался в начале августа. На месте сноса работает тяжелая техника. Все работы завершатся до конца августа», — сообщил сайт «Верстов.Инфо» со ссылкой на администрацию Магнитогорска. Издание напомнило, что последние годы здание на Большевистской, 11 было убежищем для асоциальных элементов и подростков. Также там неоднократно происходили пожары. Как ранее сообщало URA.RU, историческое здание техникума, расположенное на левом берегу, было построено в 1932 году. Заброшенным оно находилось на протяжении 15 лет. В нем располагалось сразу два учебных заведения: школа ФЗУ, созданная при управлении магнитостроя с первых месяцев строительства металлургического завода, а также индустриальный техникум.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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