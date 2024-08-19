В мире Азия Еще одна страна испугалась за свою судьбу из-за конфликта на Украине Politico: Япония обеспокоилась о безопасности в Азии из-за конфликта на Украине 19 августа 2024 в 11:25 Размер текста - 17 + Япония обеспокоилась сохранением безопасности в Азии из-за конфликта на Украине Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Япония выразила беспокойство за безопасность Азии в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщили обозреватели американского политического издания. «Украинский конфликт поставил под вопрос архитектуру безопасности Азии», — написали в материале Politico. Согласно информации издания, Япония также стремится заручиться поддержкой западных стран на фоне опасений возможного нападения Китая на Тайвань. Ранее МИД России выразило протест японскому посольству из-за проведения совместных японо-американских военных учений Orient Shield около российских границ. МИД РФ заявил, что такие действия рассматриваются как угроза национальной безопасности и не исключается принятие контрмер для усиления обороны. Об угрозе своей безопасности из-за конфликта на Украине говорили и другие страны. Например, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил военные действия с Россией. Все больше поляков обеспокоены возможной эскалацией конфликта, которая может затронуть и их страну. Кроме того, проблему усугубляет наплыв украинских беженцев, что также вызывает тревогу среди населения, передает RT. Также некоторые страны НАТО выразили беспокойство по поводу операции ВСУ в Курске, считая, что эскалация боевых действий может ослабить линии фронта и вызвать разногласия среди сторонников Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Япония выразила беспокойство за безопасность Азии в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщили обозреватели американского политического издания. «Украинский конфликт поставил под вопрос архитектуру безопасности Азии», — написали в материале Politico. Согласно информации издания, Япония также стремится заручиться поддержкой западных стран на фоне опасений возможного нападения Китая на Тайвань. Ранее МИД России выразило протест японскому посольству из-за проведения совместных японо-американских военных учений Orient Shield около российских границ. МИД РФ заявил, что такие действия рассматриваются как угроза национальной безопасности и не исключается принятие контрмер для усиления обороны. Об угрозе своей безопасности из-за конфликта на Украине говорили и другие страны. Например, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил военные действия с Россией. Все больше поляков обеспокоены возможной эскалацией конфликта, которая может затронуть и их страну. Кроме того, проблему усугубляет наплыв украинских беженцев, что также вызывает тревогу среди населения, передает RT. Также некоторые страны НАТО выразили беспокойство по поводу операции ВСУ в Курске, считая, что эскалация боевых действий может ослабить линии фронта и вызвать разногласия среди сторонников Киева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям