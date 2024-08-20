Представителя США вызвали в российский МИД из-за ситуации в Курской области

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Временную поверенную в делах США вызвали в МИД РФ
Временную поверенную в делах США вызвали в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах США С.Холмс из-за инцидента с американскими журналистами в Курской области. Об этом сообщили в самом министерстве.

«20 августа временной поверенной в делах США в России С. Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Они незаконно попали в Курскую область и освещали события, связанные с действиями украинских войск, что Россия рассматривает как провокацию.

В МИД подчеркнули, что такие действия ставят под сомнение заявления американской администрации о непричастности к конфликту и указывают на прямое участие США. Также было заявлено о возможности проведения следственных действий в отношении американских граждан согласно Уголовному кодексу РФ и о том, что любые иностранные «специалисты», незаконно пересекая границу России, могут стать целью для Вооруженных сил страны.

Ранее журналист издания The New York Times получил разрешение ВСУ на въезд на территорию РФ в Курской области. Однако, США не уведомляли российскую сторону о посещении региона их корреспондентом. 

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В Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах США С.Холмс из-за инцидента с американскими журналистами в Курской области. Об этом сообщили в самом министерстве. «20 августа временной поверенной в делах США в России С. Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Они незаконно попали в Курскую область и освещали события, связанные с действиями украинских войск, что Россия рассматривает как провокацию. В МИД подчеркнули, что такие действия ставят под сомнение заявления американской администрации о непричастности к конфликту и указывают на прямое участие США. Также было заявлено о возможности проведения следственных действий в отношении американских граждан согласно Уголовному кодексу РФ и о том, что любые иностранные «специалисты», незаконно пересекая границу России, могут стать целью для Вооруженных сил страны. Ранее журналист издания The New York Times получил разрешение ВСУ на въезд на территорию РФ в Курской области. Однако, США не уведомляли российскую сторону о посещении региона их корреспондентом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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