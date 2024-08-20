20 августа 2024

Путину показали новый район в Чечне, названный в его честь

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин оценил новый район в Грозном
Путин оценил новый район в Грозном Фото:

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Грозный ознакомился с макетом нового городского района, который будет носить его имя. Об этом сообщает ТАСС.

«[Глава Чечни Рамзан] Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район (названный в честь Путина — прим. URA.RU). По его словам, это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы республики», — передает агентство у себя на сайте.

Проект предусматривает создание нового района на площади более 200 гектаров, включающего 130 многоквартирных домов, мечеть, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что новый район будет самой комфортабельной и престижной частью Грозного и будет назван в честь нынешнего президента.

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Президент России Владимир Путин во время своего визита в Грозный ознакомился с макетом нового городского района, который будет носить его имя. Об этом сообщает ТАСС. «[Глава Чечни Рамзан] Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район (названный в честь Путина — прим. URA.RU). По его словам, это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы республики», — передает агентство у себя на сайте. Проект предусматривает создание нового района на площади более 200 гектаров, включающего 130 многоквартирных домов, мечеть, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что новый район будет самой комфортабельной и престижной частью Грозного и будет назван в честь нынешнего президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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