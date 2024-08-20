Путину показали новый район в Чечне, названный в его честь

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Грозный ознакомился с макетом нового городского района, который будет носить его имя. Об этом сообщает ТАСС.
«[Глава Чечни Рамзан] Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район (названный в честь Путина — прим. URA.RU). По его словам, это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы республики», — передает агентство у себя на сайте.
Проект предусматривает создание нового района на площади более 200 гектаров, включающего 130 многоквартирных домов, мечеть, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что новый район будет самой комфортабельной и престижной частью Грозного и будет назван в честь нынешнего президента.
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