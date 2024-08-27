Избитые турецкими полицейскими россиянки вылетели на родину

Российские туристки, подвергшиеся избиению турецкими полицейскими, вернулись в Россию спустя несколько месяцев после инцидента в Анталье, где они находились под подпиской о невыезде. Во время потасовки с правоохранителями в Турции у туристок были вырваны ногти. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в турецкой провинции.
«27 августа при содействии российского дипломата россиянки благополучно вылетели в Россию», — передает сообщение генконсульства ТАСС. Там добавили, что усилиями российского посольства в Турции, генконсульства в Анталье и турецкого адвоката был снят запрет на выезд гражданок РФ.
В Анталье российские туристки подверглись насилию со стороны местной полиции в аэропорту. В результате инцидента у них были вырваны ногти. Пострадавшие — 48-летняя Светлана из Москвы и ее 38-летняя подруга Юлия. Российское генконсульство активно содействовало защите их прав. Туристки должны были оставаться в Турции под подпиской о невыезде до суда в декабре.
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