Избитые турецкими полицейскими россиянки вылетели на родину

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Россиянки получили возможность вылететь на родину
Россиянки получили возможность вылететь на родину Фото:

Российские туристки, подвергшиеся избиению турецкими полицейскими, вернулись в Россию спустя несколько месяцев после инцидента в Анталье, где они находились под подпиской о невыезде. Во время потасовки с правоохранителями в Турции у туристок были вырваны ногти. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в турецкой провинции.

«27 августа при содействии российского дипломата россиянки благополучно вылетели в Россию», — передает сообщение генконсульства ТАСС. Там добавили, что усилиями российского посольства в Турции, генконсульства в Анталье и турецкого адвоката был снят запрет на выезд гражданок РФ.

В Анталье российские туристки подверглись насилию со стороны местной полиции в аэропорту. В результате инцидента у них были вырваны ногти. Пострадавшие — 48-летняя Светлана из Москвы и ее 38-летняя подруга Юлия. Российское генконсульство активно содействовало защите их прав. Туристки должны были оставаться в Турции под подпиской о невыезде до суда в декабре.

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Российские туристки, подвергшиеся избиению турецкими полицейскими, вернулись в Россию спустя несколько месяцев после инцидента в Анталье, где они находились под подпиской о невыезде. Во время потасовки с правоохранителями в Турции у туристок были вырваны ногти. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в турецкой провинции. «27 августа при содействии российского дипломата россиянки благополучно вылетели в Россию», — передает сообщение генконсульства ТАСС. Там добавили, что усилиями российского посольства в Турции, генконсульства в Анталье и турецкого адвоката был снят запрет на выезд гражданок РФ. В Анталье российские туристки подверглись насилию со стороны местной полиции в аэропорту. В результате инцидента у них были вырваны ногти. Пострадавшие — 48-летняя Светлана из Москвы и ее 38-летняя подруга Юлия. Российское генконсульство активно содействовало защите их прав. Туристки должны были оставаться в Турции под подпиской о невыезде до суда в декабре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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