В Госдуме обсудят введение дополнительных выходных для стрессовых профессий

28 августа 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Выходные планируется добавить сотрудникам, работающим в стрессовых условиях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуму РФ будет внесен законопроект о предоставлении дней дополнительных разрешений для представителей наиболее стрессовых профессий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «В осеннюю сессию мы вернемся к теме защиты чести и достоинства преподавателя, а также будем носить законодательные меры о дополнительных отпусках для наиболее стрессовых профессий», — сообщает РИА Новости слова Чернышова. В качестве стрессовой профессии вице-спикер высокого уровня, особое внимание уделяется высокому уровню эмоционального и психологического напряжения, из-за чего они сталкиваются с проблемами в своей работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о предоставлении дней дополнительных разрешений для представителей наиболее стрессовых профессий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «В осеннюю сессию мы вернемся к теме защиты чести и достоинства преподавателя, а также будем носить законодательные меры о дополнительных отпусках для наиболее стрессовых профессий», — сообщает РИА Новости слова Чернышова. В качестве стрессовой профессии вице-спикер высокого уровня, особое внимание уделяется высокому уровню эмоционального и психологического напряжения, из-за чего они сталкиваются с проблемами в своей работе.