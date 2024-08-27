В Госдуме обсудят введение дополнительных выходных для стрессовых профессий

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о предоставлении дней дополнительных разрешений для представителей наиболее стрессовых профессий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«В осеннюю сессию мы вернемся к теме защиты чести и достоинства преподавателя, а также будем носить законодательные меры о дополнительных отпусках для наиболее стрессовых профессий», — сообщает РИА Новости слова Чернышова. В качестве стрессовой профессии вице-спикер высокого уровня, особое внимание уделяется высокому уровню эмоционального и психологического напряжения, из-за чего они сталкиваются с проблемами в своей работе.
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