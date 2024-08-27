27 августа 2024

В Госдуме обсудят введение дополнительных выходных для стрессовых профессий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Календарь , 29 февраля, февраль 2024
Выходные планируется добавить сотрудникам, работающим в стрессовых условиях Фото:

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о предоставлении дней дополнительных разрешений для представителей наиболее стрессовых профессий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«В осеннюю сессию мы вернемся к теме защиты чести и достоинства преподавателя, а также будем носить законодательные меры о дополнительных отпусках для наиболее стрессовых профессий», — сообщает РИА Новости слова Чернышова. В качестве стрессовой профессии вице-спикер высокого уровня, особое внимание уделяется высокому уровню эмоционального и психологического напряжения, из-за чего они сталкиваются с проблемами в своей работе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму РФ будет внесен законопроект о предоставлении дней дополнительных разрешений для представителей наиболее стрессовых профессий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «В осеннюю сессию мы вернемся к теме защиты чести и достоинства преподавателя, а также будем носить законодательные меры о дополнительных отпусках для наиболее стрессовых профессий», — сообщает РИА Новости слова Чернышова. В качестве стрессовой профессии вице-спикер высокого уровня, особое внимание уделяется высокому уровню эмоционального и психологического напряжения, из-за чего они сталкиваются с проблемами в своей работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...