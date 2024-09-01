Мощный взрыв в Харькове попал на видео

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Один из 10 мощных взрывов в Харькове попал на видео очевидца, сообщили telegram-каналы
Один из 10 мощных взрывов в Харькове попал на видео очевидца, сообщили telegram-каналы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из десяти взрывов в Харькове (Харьковская область) попал на видео. Его публикуют российские СМИ.

Один из харьковчан запечатлел взрыв, произошедший в отдалении. Столб взрыва поднялся высоко в воздух. Эти кадры публикует официальный telegram-канал информационного портала Kremlin_Russian.

Ранее украинские СМИ сообщали о 10 мощных взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов также предупреждал о возможном повторном ударе.

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Один из десяти взрывов в Харькове (Харьковская область) попал на видео. Его публикуют российские СМИ. Один из харьковчан запечатлел взрыв, произошедший в отдалении. Столб взрыва поднялся высоко в воздух. Эти кадры публикует официальный telegram-канал информационного портала Kremlin_Russian. Ранее украинские СМИ сообщали о 10 мощных взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов также предупреждал о возможном повторном ударе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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