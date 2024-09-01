Мощный взрыв в Харькове попал на видео

Один из 10 мощных взрывов в Харькове попал на видео очевидца, сообщили telegram-каналы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Один из десяти взрывов в Харькове (Харьковская область) попал на видео. Его публикуют российские СМИ.
Один из харьковчан запечатлел взрыв, произошедший в отдалении. Столб взрыва поднялся высоко в воздух. Эти кадры публикует официальный telegram-канал информационного портала Kremlin_Russian.
Ранее украинские СМИ сообщали о 10 мощных взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов также предупреждал о возможном повторном ударе.
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