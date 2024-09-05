В России ожидают большое повышение ОСАГО для легковых авто

Владельцев легковых автомобилей может ожидать большое повышение стоимости ОСАГО. Значительно увеличить цену полиса страховщики могут уже к концу года. Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.
«Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — поделился
Банк России накануне уже предложил изменить тарифы по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклистов и водителей грузовых автомобилей. Также там отметили, что изменения могут коснуться и территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса.
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