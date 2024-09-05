В России ожидают большое повышение ОСАГО для легковых авто

Стоимость полиса ОСАГО в России для легковушек планируется повысить на 30%

05 сентября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Страховщики планируют повысить стоимость полиса на треть Фото: Илья Московец © URA.RU Владельцев легковых автомобилей может ожидать большое повышение стоимости ОСАГО. Значительно увеличить цену полиса страховщики могут уже к концу года. Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — поделился в разговоре с «Газета.Ru» Шапарин. Банк России накануне уже предложил изменить тарифы по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклистов и водителей грузовых автомобилей. Также там отметили, что изменения могут коснуться и территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцев легковых автомобилей может ожидать большое повышение стоимости ОСАГО. Значительно увеличить цену полиса страховщики могут уже к концу года. Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — поделился в разговоре с «Газета.Ru» Шапарин. Банк России накануне уже предложил изменить тарифы по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклистов и водителей грузовых автомобилей. Также там отметили, что изменения могут коснуться и территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса.