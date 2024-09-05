В России ожидают большое повышение ОСАГО для легковых авто

Стоимость полиса ОСАГО в России для легковушек планируется повысить на 30%
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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Страховщики планируют повысить стоимость полиса на треть Фото:

Владельцев легковых автомобилей может ожидать большое повышение стоимости ОСАГО. Значительно увеличить цену полиса страховщики могут уже к концу года. Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — поделился в разговоре с «Газета.Ru» Шапарин.

Банк России накануне уже предложил изменить тарифы по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклистов и водителей грузовых автомобилей. Также там отметили, что изменения могут коснуться и территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса.

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Владельцев легковых автомобилей может ожидать большое повышение стоимости ОСАГО. Значительно увеличить цену полиса страховщики могут уже к концу года. Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — поделился в разговоре с «Газета.Ru» Шапарин. Банк России накануне уже предложил изменить тарифы по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклистов и водителей грузовых автомобилей. Также там отметили, что изменения могут коснуться и территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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