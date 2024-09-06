Азербайджан высказался о необходимости введения санкций против РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о хороших отношениях Азербайджана с Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Баку не участвует и не будет участвовать в антироссийской санкционной кампании.
«Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — передает слова Алиева «Азертадж». Он добавил, что существует гипотетическая возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Баку, по словам Алиева, имеет глубокие исторические связи как с Москвой, так и с Киевом.
В Азербайджане 19 августа прошли плодотворные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Сначала встреча прошла в узком кругу, затем — в расширенном формате. Обсуждалось также приглашение Алиева посетить Россию и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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