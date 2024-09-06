Азербайджан высказался о необходимости введения санкций против РФ

Алиев: Азербайджан никогда не станет частью санкционной компании против России
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Азербайджан хорошо ладит как с Россией, так и с Украиной, заявил Алиев
Азербайджан хорошо ладит как с Россией, так и с Украиной, заявил Алиев Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о хороших отношениях Азербайджана с Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Баку не участвует и не будет участвовать в антироссийской санкционной кампании.

«Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — передает слова Алиева «Азертадж». Он добавил, что существует гипотетическая возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Баку, по словам Алиева, имеет глубокие исторические связи как с Москвой, так и с Киевом.

В Азербайджане 19 августа прошли плодотворные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Сначала встреча прошла в узком кругу, затем — в расширенном формате. Обсуждалось также приглашение Алиева посетить Россию и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о хороших отношениях Азербайджана с Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Баку не участвует и не будет участвовать в антироссийской санкционной кампании. «Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — передает слова Алиева «Азертадж». Он добавил, что существует гипотетическая возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Баку, по словам Алиева, имеет глубокие исторические связи как с Москвой, так и с Киевом. В Азербайджане 19 августа прошли плодотворные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Сначала встреча прошла в узком кругу, затем — в расширенном формате. Обсуждалось также приглашение Алиева посетить Россию и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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