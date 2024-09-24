Зеленский сделал новое заявление о мире на Украине

Завершение российско-украинского конфликта стало ближе, чем многие думают. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем», — заявил Зеленский в интервью телеканалу ABC News. Отмечается, что несмотря на его слова о завершении конфликта, он все равно требует от союзников поставки вооружения для украинской армии.
По его мнению, «План победы», который он разработал, приведет не к переговорам с Россией, а к усилению Украины и ее Вооруженных сил. Зеленский назвал его мостом «к дипломатическому пути завершения» конфликта.
Ранее Зеленский заявил о готовности плана, который подразумевает завершение боевых действий. При этом Киев неоднократно отвергал другие мирные инициативы, предложенные другими странами. Уточняется, что глава Украины отправится в США для обсуждения мирных договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно наблюдать за развитием событий, которые будут разворачиваться вокруг этого плана после его официального объявления.
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