Зеленский сделал новое заявление о мире на Украине

Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине близко
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Зеленский заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем многие считают
Зеленский заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем многие считают Фото:

Завершение российско-украинского конфликта стало ближе, чем многие думают. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем», — заявил Зеленский в интервью телеканалу ABC News. Отмечается, что несмотря на его слова о завершении конфликта, он все равно требует от союзников поставки вооружения для украинской армии.

По его мнению, «План победы», который он разработал, приведет не к переговорам с Россией, а к усилению Украины и ее Вооруженных сил. Зеленский назвал его мостом «к дипломатическому пути завершения» конфликта.

Ранее Зеленский заявил о готовности плана, который подразумевает завершение боевых действий. При этом Киев неоднократно отвергал другие мирные инициативы, предложенные другими странами. Уточняется, что глава Украины отправится в США для обсуждения мирных договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно наблюдать за развитием событий, которые будут разворачиваться вокруг этого плана после его официального объявления.

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Завершение российско-украинского конфликта стало ближе, чем многие думают. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский. «Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем», — заявил Зеленский в интервью телеканалу ABC News. Отмечается, что несмотря на его слова о завершении конфликта, он все равно требует от союзников поставки вооружения для украинской армии. По его мнению, «План победы», который он разработал, приведет не к переговорам с Россией, а к усилению Украины и ее Вооруженных сил. Зеленский назвал его мостом «к дипломатическому пути завершения» конфликта. Ранее Зеленский заявил о готовности плана, который подразумевает завершение боевых действий. При этом Киев неоднократно отвергал другие мирные инициативы, предложенные другими странами. Уточняется, что глава Украины отправится в США для обсуждения мирных договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно наблюдать за развитием событий, которые будут разворачиваться вокруг этого плана после его официального объявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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