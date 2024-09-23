В ходе конференц-колла пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова были подняты ключевые темы и высказаны мнения по актуальным вопросам внутренней и международной политики. Особое внимание уделялось реакции России на «план победы» Украины, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским. Издание URA.RU собрало все заявления пресс-секретаря, отражающие позицию российского руководства.
Политическое давление в шахматном мире
На вопрос о санкциях, введенных против российских и белорусских спортсменов со стороны международной шахматной федерации (ФИДЕ), Песков отметил, что давление действительно ощущается. Он упомянул, что Запад и Украина открыто оказывают давление на другие государства, которые участвуют в соревнованиях ФИДЕ. При этом он подчеркнул, что сама международная федерация, к сожалению, тоже не свободна от политизации. Песков выразил надежду, что усилия России и ее союзников, в том числе коллег из Киргизии, помогут в итоге снять санкции и вернуть справедливость в шахматном мире.
Вопросы к Apple и правительству
Отвечая на вопросы о требованиях к Apple по установке российского приложения RuStore, Песков заявил, что не совсем понимает ситуацию, поскольку официальные продажи продукции Apple в России не ведутся, а также отсутствует сервисное обслуживание.
Оценка действий МИД
На вопрос о недавних комментариях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу концлагерей в Курской области, Песков отметил, что президент России Владимир Путин положительно относится к работе Министерства иностранных дел, однако пока не ознакомился с подробным докладом по этой теме.
Внешняя политика и встречи с Лавровым
Говоря о предстоящем выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Организации Объединенных Наций, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Лавров регулярно поддерживает связь с президентом. Таким образом, дополнительных и отдельных встреч главы МИД с Владимиром Путиным перед выступлением не планируется.
Конфликты вокруг Wildberries
Обсуждая ситуацию с конфликтами и инцидентами, связанными со стрельбой в контексте маркетплейса Wildberries, Песков подчеркнул, что все подобные события находятся в сфере расследования правоохранительных органов. Кремль не видит необходимости в комментариях по данному вопросу. Кроме того, он отметил, что слияние компаний — это исключительно деловой процесс.
Озабоченность по поводу плана Зеленского
В ответ на вопрос о намерениях украинского лидера Владимира Зеленского представить свой «план победы» в США, Песков выразил мнение, что невозможно делать выводы на основе сообщений СМИ. Он подчеркивает, что Кремль будет внимательно следить за развитием событий, особенно когда появится официальная информация.
Испытания ракеты «Сармат» и военные вопросы
По поводу сообщений о неудачных испытаниях ракетного комплекса «Сармат», Песков сообщил, что эта информация находится в компетенции военных. У пресс-секретаря нет дополнительных данных по этому вопросу.
Эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой»
Отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», пресс-секретарь отметил, что ситуация продолжает ухудшаться. Положение требует серьезного внимания со стороны России, подчеркнул Песков.
Новая организация Европы
В заключение, отвечая на вопрос о заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости переосмысления отношений между Европой и Россией, Песков подчеркнул, что действительно настало время для создания новой архитектуры безопасности в Европе.
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