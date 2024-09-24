ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Купянска

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ВС РФ ликвидировали около 40 бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы поразили пункт дислокации ВСУ около Купянска, уничтожив примерно 40 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате авиационного удара <…> с применением ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска ликвидированы порядка 40 боевиков», — сообщили в ведомстве. Также ВС РФ поразили пять единиц военной техники.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье, пишет 360.ru. В городе украинские солдаты развернули промышленные мощности для ремонта техники и поставили склады с боеприпасами.

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Российские силы поразили пункт дислокации ВСУ около Купянска, уничтожив примерно 40 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате авиационного удара <…> с применением ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска ликвидированы порядка 40 боевиков», — сообщили в ведомстве. Также ВС РФ поразили пять единиц военной техники. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье, пишет 360.ru. В городе украинские солдаты развернули промышленные мощности для ремонта техники и поставили склады с боеприпасами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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