Армия и оружие ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Купянска 24 сентября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + ВС РФ ликвидировали около 40 бойцов ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы поразили пункт дислокации ВСУ около Купянска, уничтожив примерно 40 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате авиационного удара <…> с применением ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска ликвидированы порядка 40 боевиков», — сообщили в ведомстве. Также ВС РФ поразили пять единиц военной техники. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье, пишет 360.ru. В городе украинские солдаты развернули промышленные мощности для ремонта техники и поставили склады с боеприпасами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские силы поразили пункт дислокации ВСУ около Купянска, уничтожив примерно 40 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате авиационного удара <…> с применением ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска ликвидированы порядка 40 боевиков», — сообщили в ведомстве. Также ВС РФ поразили пять единиц военной техники. Ранее российские военнослужащие нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье, пишет 360.ru. В городе украинские солдаты развернули промышленные мощности для ремонта техники и поставили склады с боеприпасами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям