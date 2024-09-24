ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Купянска

ВС РФ ликвидировали около 40 бойцов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы поразили пункт дислокации ВСУ около Купянска, уничтожив примерно 40 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате авиационного удара <…> с применением ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска ликвидированы порядка 40 боевиков», — сообщили в ведомстве. Также ВС РФ поразили пять единиц военной техники.
Ранее российские военнослужащие нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье, пишет 360.ru. В городе украинские солдаты развернули промышленные мощности для ремонта техники и поставили склады с боеприпасами.
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