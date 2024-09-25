СФ одобрил закон о компенсации за отгулы при увольнении

Работники при увольнении смогут получать компенсацию за неиспользованный отгул от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Выплата будет равна разнице между полагающейся работнику оплатой в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день, сообщила сенатор Наталья Косихина.
«В случае, если на день увольнения работника имеется такой день отдыха, не используемый им в период трудовой деятельности у работодателя, с которым прекращается трудовой договор, то в день увольнения работнику будет выплачиваться разница между полагающейся ему оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день», — заявила Наталья Косихина на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Косихина отметила, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Работник сможет получить компенсацию в том случае, если за время работы не использовал день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день или не присоединил его к отпуску. Такой день предоставляется ему в течение года со дня начала работы.
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