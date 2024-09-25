СФ одобрил закон о компенсации за отгулы при увольнении

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При увольнении работник сможет получить компенсацию за неиспользованный отгул, сообщила сенатор Наталья Косихина
При увольнении работник сможет получить компенсацию за неиспользованный отгул, сообщила сенатор Наталья Косихина Фото:

Работники при увольнении смогут получать компенсацию за неиспользованный отгул от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Выплата будет равна разнице между полагающейся работнику оплатой в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день, сообщила сенатор Наталья Косихина.

«В случае, если на день увольнения работника имеется такой день отдыха, не используемый им в период трудовой деятельности у работодателя, с которым прекращается трудовой договор, то в день увольнения работнику будет выплачиваться разница между полагающейся ему оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день», — заявила Наталья Косихина на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

Косихина отметила, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Работник сможет получить компенсацию в том случае, если за время работы не использовал день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день или не присоединил его к отпуску. Такой день предоставляется ему в течение года со дня начала работы. 

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Работники при увольнении смогут получать компенсацию за неиспользованный отгул от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Выплата будет равна разнице между полагающейся работнику оплатой в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день, сообщила сенатор Наталья Косихина. «В случае, если на день увольнения работника имеется такой день отдыха, не используемый им в период трудовой деятельности у работодателя, с которым прекращается трудовой договор, то в день увольнения работнику будет выплачиваться разница между полагающейся ему оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день», — заявила Наталья Косихина на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».  Косихина отметила, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Работник сможет получить компенсацию в том случае, если за время работы не использовал день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день или не присоединил его к отпуску. Такой день предоставляется ему в течение года со дня начала работы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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