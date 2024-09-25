Петербург получил почти полмиллиарда с введения скандального курортного сбора

25 сентября 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Введенный правительством Петербурга Курортный сбор принес городу около 500 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Санкт-Петербурга ввело курортный сбор, который с момента его введения принес около 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на сохранение и развитие туристской инфраструктуры. Власти города решили заменить курортный сбор туристическим налогом с первого января 2025 года. Об этом сообщил председатель Заксобрания города Александр Бельский. «Город получил уже около 500 миллионов рублей, которые будут направлены на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры», — написал Бельский в своем telegram-канале . Курортный сбор и туристический налог — это два разных способа сбора средств на поддержку туристской инфраструктуры, с разными механизмами администрирования. По словам спикера, курортный сбор руководился правительством Санкт-Петербурга. Сейчас же появится федеральный закон и деньги будут получать в виде налогов. Какое решение заксобрание примет — будем смотреть, заключил Бельский. Решение вызвало споры среди туристов, которые не хотят платить дополнительную сумму. Согласно исполнительному директору Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майе Ломидзе, туристы отреагировали на курортный сбор в Санкт-Петербурге более негативно, чем в других регионах, где он был введен. Несмотря на споры, власти уверены, что сбор в конечном счете принесет пользу туристической отрасли города. Закон «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора» вступил в силу с первого октября 2023 года. Однако, по решению губернатора города Александра Беглова, до первого апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. Собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Санкт-Петербурга ввело курортный сбор, который с момента его введения принес около 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на сохранение и развитие туристской инфраструктуры. Власти города решили заменить курортный сбор туристическим налогом с первого января 2025 года. Об этом сообщил председатель Заксобрания города Александр Бельский. «Город получил уже около 500 миллионов рублей, которые будут направлены на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры», — написал Бельский в своем telegram-канале. Курортный сбор и туристический налог — это два разных способа сбора средств на поддержку туристской инфраструктуры, с разными механизмами администрирования. По словам спикера, курортный сбор руководился правительством Санкт-Петербурга. Сейчас же появится федеральный закон и деньги будут получать в виде налогов. Какое решение заксобрание примет — будем смотреть, заключил Бельский. Решение вызвало споры среди туристов, которые не хотят платить дополнительную сумму. Согласно исполнительному директору Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майе Ломидзе, туристы отреагировали на курортный сбор в Санкт-Петербурге более негативно, чем в других регионах, где он был введен. Несмотря на споры, власти уверены, что сбор в конечном счете принесет пользу туристической отрасли города. Закон «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора» вступил в силу с первого октября 2023 года. Однако, по решению губернатора города Александра Беглова, до первого апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. Собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке.