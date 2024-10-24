В Турции толпой избили туристов из РФ: что с преступниками и как заступились за соотечественников

В Турции в городе Гечек на российских туристов толпой напали пьяные горожане. Один из пострадавших госпитализирован, а полиция не торопится с расследованием. Туристы надеются на поддержку со стороны консульства. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
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По словам Филиппа, одного из пострадавших, он с женой и парой друзей возвращался в свой пятизвёздочный отель Rixos Premium Gocek. Неподалеку от гостиницы они заметили несущийся с большой скоростью скутер, которым управлял пьяный водитель. Местные крикнули туристам и начали махать кулаками. Когда мужчины решили дать отпор, то из темноты вылезли еще шесть молодых парней. Об этом пострадавший рассказал telegram-каналу Shot.
Один из нападавших кинул в девушек бутылку, а одному из пострадавших сломали руку. Россияне сбежали от драки и добрались до отеля, где вызвали скорую и полицию, которые приехали спустя 30 минут. Сейчас туристы переживают, что местные силовики специально тянут с расследованием инцидента. Пострадавшие написали обращение в консульство России в Турции.
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В Генконсульстве РФ в Турции сообщили, что российские дипломаты осведомлены о произошедшем. Они находятся в контакте с пострадавшими. Сотрудники консульства также общаются с турецкой стороной и продолжают отслеживать соблюдение прав граждан России.
Реакция Турции
Турецкие правоохранительные органы проводят расследование из-за драки россиян с турками 22 октября. После инцидента пострадавших госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь.
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