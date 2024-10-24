Полиция Турции взяла на себя расследование нападения на туристов из России

Полиция города Анталья занимается расследованием инцидента, в ходе которого, по утверждениям, российские граждане стали жертвами нападения в местном отеле. По информации от Генерального консульства Российской Федерации, российские дипломаты поддерживают связь с пострадавшими и представителями Турции.
«В одном из отелей городка Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц... В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — сообщает ТАСС со ссылкой на консульство.
Ранее сообщалось, что толпа избила российских туристов возле премиум-отеля в Турция. Один из пострадавших рассказал, что возвращался с женой и друзьями из ресторана, когда на них совершил наезд нетрезвый водитель. Когда россияне решили дать отпор напавшему, на помощь местному жителю прибежали соотечественники и напали на туристов из РФ.
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