24 октября 2024

Полиция Турции взяла на себя расследование нападения на туристов из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка между туристами и местными произошла возле одного из премиум-отелей Турции
Драка между туристами и местными произошла возле одного из премиум-отелей Турции Фото:

Полиция города Анталья занимается расследованием инцидента, в ходе которого, по утверждениям, российские граждане стали жертвами нападения в местном отеле. По информации от Генерального консульства Российской Федерации, российские дипломаты поддерживают связь с пострадавшими и представителями Турции.

«В одном из отелей городка Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц... В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — сообщает ТАСС со ссылкой на консульство.

Ранее сообщалось, что толпа избила российских туристов возле премиум-отеля в Турция. Один из пострадавших рассказал, что возвращался с женой и друзьями из ресторана, когда на них совершил наезд нетрезвый водитель. Когда россияне решили дать отпор напавшему, на помощь местному жителю прибежали соотечественники и напали на туристов из РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция города Анталья занимается расследованием инцидента, в ходе которого, по утверждениям, российские граждане стали жертвами нападения в местном отеле. По информации от Генерального консульства Российской Федерации, российские дипломаты поддерживают связь с пострадавшими и представителями Турции. «В одном из отелей городка Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц... В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — сообщает ТАСС со ссылкой на консульство. Ранее сообщалось, что толпа избила российских туристов возле премиум-отеля в Турция. Один из пострадавших рассказал, что возвращался с женой и друзьями из ресторана, когда на них совершил наезд нетрезвый водитель. Когда россияне решили дать отпор напавшему, на помощь местному жителю прибежали соотечественники и напали на туристов из РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...