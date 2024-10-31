Миллиардер Авдеев продал все активы в России

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Роман Авдеев продал все свои активы на территории России
Роман Авдеев продал все свои активы на территории России Фото:

Российский миллиардер Роман Авдеев продал свою долю в концерне «Россиум» структурам другого бизнесмена, Сергея Сударикова. Об этом Авдеев сообщил на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена), уточнив, что теперь у него не осталось активов или бизнес-проектов в России.

«Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в Концерне „Россиум“ структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал Авдеев. Он не раскрыл финансовые детали транзакции. Авдеев владел 62% акций конгломерата «Россиум».

Миллиардер также отметил, что продажа доли стала логическим завершением его длительного сотрудничества с Судариковым, начавшегося в 2019 году. Он выразил благодарность бизнесмену за годы совместной работы и выразил надежду на дальнейшее успешное развитие концерна «Россиум». 

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Российский миллиардер Роман Авдеев продал свою долю в концерне «Россиум» структурам другого бизнесмена, Сергея Сударикова. Об этом Авдеев сообщил на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена), уточнив, что теперь у него не осталось активов или бизнес-проектов в России. «Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в Концерне „Россиум“ структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал Авдеев. Он не раскрыл финансовые детали транзакции. Авдеев владел 62% акций конгломерата «Россиум». Миллиардер также отметил, что продажа доли стала логическим завершением его длительного сотрудничества с Судариковым, начавшегося в 2019 году. Он выразил благодарность бизнесмену за годы совместной работы и выразил надежду на дальнейшее успешное развитие концерна «Россиум». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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