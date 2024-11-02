Артист Академического хора Московского метрополитена, известный как «Маэстро», добровольно ушел на спецоперацию и создал вокально-инструментальный ансамбль с сослуживцами. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам», — рассказал «Маэстро», объясняя свою мотивацию стать добровольцем.
Первое выступление новообразованного коллектива прошло в подземном госпитале и вызвало положительную реакцию у раненых бойцов. Ансамбль планирует продолжать выступления для военных. Исполнители выразили желание выступить в Кремле, а «Маэстро» мечтает спеть с Борисом Таракановым, бывшим художественным руководителем и главным дирижером Академического хора, признался он сам.
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