Бывший штурмовик с музыкальным прошлым основал вокальный ансамбль в зоне СВО. Видео

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Вокальные ансамбли с радостью встречают на фронте бойцы СВО
Вокальные ансамбли с радостью встречают на фронте бойцы СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артист Академического хора Московского метрополитена, известный как «Маэстро», добровольно ушел на спецоперацию и создал вокально-инструментальный ансамбль с сослуживцами. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам», — рассказал «Маэстро», объясняя свою мотивацию стать добровольцем.

Первое выступление новообразованного коллектива прошло в подземном госпитале и вызвало положительную реакцию у раненых бойцов. Ансамбль планирует продолжать выступления для военных. Исполнители выразили желание выступить в Кремле, а «Маэстро» мечтает спеть с Борисом Таракановым, бывшим художественным руководителем и главным дирижером Академического хора, признался он сам.

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Артист Академического хора Московского метрополитена, известный как «Маэстро», добровольно ушел на спецоперацию и создал вокально-инструментальный ансамбль с сослуживцами. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. «Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам», — рассказал «Маэстро», объясняя свою мотивацию стать добровольцем. Первое выступление новообразованного коллектива прошло в подземном госпитале и вызвало положительную реакцию у раненых бойцов. Ансамбль планирует продолжать выступления для военных. Исполнители выразили желание выступить в Кремле, а «Маэстро» мечтает спеть с Борисом Таракановым, бывшим художественным руководителем и главным дирижером Академического хора, признался он сам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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