Ямальский депутат Тюменской облдумы отреагировал на победу Трампа на выборах в США

Депутат из ЯНАО Вершинин призвал не радоваться победе Трампа на выборах в США
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Ямальский депутат Вершнин предостерег от иллюзий в отношении Трампа
Ямальский депутат Вершнин предостерег от иллюзий в отношении Трампа Фото:

Ямальский депутат в Тюменской областной думе Иван Вершинин призвал не радоваться победе Дональда Трампа на выборах президента США. В соцсетях Вершинин отметил, что будущее россиян не должно зависеть от того, кто становится американским лидером.

«Если партия демократов для нас привычный и понятный враг — по их хронической антирусской позиции, то в отношении Трампа и республиканцев могут сложиться опасные иллюзии, которых, на мой взгляд, у нас быть не должно. США нам не друг! И другом никогда не будет. Мы конкурируем на мировой арене», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале

Как ранее сообщало URA.RU, о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США объявили американские СМИ. По их данным, Трамп получил минимальное количество голосов выборщиков, необходимое для победы. 

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Ямальский депутат в Тюменской областной думе Иван Вершинин призвал не радоваться победе Дональда Трампа на выборах президента США. В соцсетях Вершинин отметил, что будущее россиян не должно зависеть от того, кто становится американским лидером. «Если партия демократов для нас привычный и понятный враг — по их хронической антирусской позиции, то в отношении Трампа и республиканцев могут сложиться опасные иллюзии, которых, на мой взгляд, у нас быть не должно. США нам не друг! И другом никогда не будет. Мы конкурируем на мировой арене», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале Как ранее сообщало URA.RU, о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США объявили американские СМИ. По их данным, Трамп получил минимальное количество голосов выборщиков, необходимое для победы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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