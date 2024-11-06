Ямальский депутат Тюменской облдумы отреагировал на победу Трампа на выборах в США

Ямальский депутат в Тюменской областной думе Иван Вершинин призвал не радоваться победе Дональда Трампа на выборах президента США. В соцсетях Вершинин отметил, что будущее россиян не должно зависеть от того, кто становится американским лидером.
«Если партия демократов для нас привычный и понятный враг — по их хронической антирусской позиции, то в отношении Трампа и республиканцев могут сложиться опасные иллюзии, которых, на мой взгляд, у нас быть не должно. США нам не друг! И другом никогда не будет. Мы конкурируем на мировой арене», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале
Как ранее сообщало URA.RU, о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США объявили американские СМИ. По их данным, Трамп получил минимальное количество голосов выборщиков, необходимое для победы.
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