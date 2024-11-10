Две тысячи метров над землей: на Эльбрусе туристы застряли на подъемнике. Видео

На Эльбрусе туристы с детьми застряли на подъемнике

10 ноября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Туристы застряли на Эльбрусе, вместе с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Эльбрусе туристы застряли на подъемнике. Они оказались на высоте около двух тысяч метров над землей. Об этом сообщают журналисты. «Туристы застряли на подъемнике на Эльбрусе. Отдыхающие висят на высоте около двух тысяч метров», — передает Life , ссылаясь на Shot. Отмечалось, что кабинки сильно раскачивались ветром. При этом среди застрявших были дети. Спустя некоторое время кабинки возобновили свое движение. Туристы были в ловушке не менее 15 минут. Ранее на Эльбрусе спасателям пришлось спасать мужчину, у которого началась горная болезнь. Тот был в составе незарегистрированной группы альпинистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Эльбрусе туристы застряли на подъемнике. Они оказались на высоте около двух тысяч метров над землей. Об этом сообщают журналисты. «Туристы застряли на подъемнике на Эльбрусе. Отдыхающие висят на высоте около двух тысяч метров», — передает Life, ссылаясь на Shot. Отмечалось, что кабинки сильно раскачивались ветром. При этом среди застрявших были дети. Спустя некоторое время кабинки возобновили свое движение. Туристы были в ловушке не менее 15 минут. Ранее на Эльбрусе спасателям пришлось спасать мужчину, у которого началась горная болезнь. Тот был в составе незарегистрированной группы альпинистов.