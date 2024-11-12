ВСУ пытались сорвать эвакуацию мирных жителей из Нью-Йорка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация мирных жителей прошла успешно, несмотря на обстрел ВСУ
Эвакуация мирных жителей прошла успешно, несмотря на обстрел ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.

«Люди сидели по подвалам в разных местах. <...> Погрузили и оперативно вывезли. Нас пытались обстрелять из артиллерии, но, слава богу, обошлось — прорвались», — передает РИА Новости слова командира. 

Десять последних мирных жителей эвакуировали две недели назад. Среди них были пожилые люди, которые не могли передвигаться самостоятельно, а также раненые.

Ранее в городе Селидово (ДНР) ВСУ расстреляли местную семейную пару с целью завладения их домом. Очевидица инцидента сообщила, что ей удалось увидеть тела убитых хозяев жилища. По ее словам, этот случай убийства мирных жителей не является единичным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч. «Люди сидели по подвалам в разных местах. <...> Погрузили и оперативно вывезли. Нас пытались обстрелять из артиллерии, но, слава богу, обошлось — прорвались», — передает РИА Новости слова командира.  Десять последних мирных жителей эвакуировали две недели назад. Среди них были пожилые люди, которые не могли передвигаться самостоятельно, а также раненые. Ранее в городе Селидово (ДНР) ВСУ расстреляли местную семейную пару с целью завладения их домом. Очевидица инцидента сообщила, что ей удалось увидеть тела убитых хозяев жилища. По ее словам, этот случай убийства мирных жителей не является единичным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...