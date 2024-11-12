ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.
«Люди сидели по подвалам в разных местах. <...> Погрузили и оперативно вывезли. Нас пытались обстрелять из артиллерии, но, слава богу, обошлось — прорвались», — передает РИА Новости слова командира.
Десять последних мирных жителей эвакуировали две недели назад. Среди них были пожилые люди, которые не могли передвигаться самостоятельно, а также раненые.
Ранее в городе Селидово (ДНР) ВСУ расстреляли местную семейную пару с целью завладения их домом. Очевидица инцидента сообщила, что ей удалось увидеть тела убитых хозяев жилища. По ее словам, этот случай убийства мирных жителей не является единичным.
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