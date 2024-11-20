В Госдуме одобрили введение спецсчетов для иноагентов

Доходы иностранных агентов от их интеллектуальной деятельности и брендов будут зачисляться на специальный счет, теперь они не смогут обогащаться за счет страны, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Законопроект об этом был принят единогласно в первом чтении Госдумой, инициативу поддержали 429 депутатов. Согласно экспертам, единоразовая сумма выплат от деятельности иноагентов может достигать десятков миллионов рублей.
«Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов... Денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары», — написал Володин в своем telegram-канале.
Такие специальные счета станут обязательными к открытию для иноагентов и тех, кто перечисляет им денежные средства. Пользоваться счетами можно будет после снятия с иноагента соответствующего статуса. Либо же средства со счетов могут быть перечислены в государственный бюджет по решению суда.
На данный момент статус иноагентов имеют 493 человека, включая тех, кто покинул Россию, но продолжает получать доходы, в том числе и от россиян. Предыдущие меры правительства уже привели к существенному сокращению доходов иностранных агентов. Так, в первом полугодии 2024 года доходы десяти крупнейших блогеров, имеющих статус иноагента, снизились на 75% после запрета российским предпринимателям размещать рекламу на их платформах.
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