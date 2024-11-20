Якушев предложил закрепить в законе понятие мастер-план развития городов

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Для быстрого согласования нормативных документов будут подключены ресурсы Совета Федерации, подчеркнул Якушев
Для быстрого согласования нормативных документов будут подключены ресурсы Совета Федерации, подчеркнул Якушев Фото:

Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил в короткие сроки закрепить понятие «мастер-план» в отношении развития городов на законодательном уровне. По его словам, фактически работа по этим направлениям уже ведется, а вот само понятие в законодательстве отсутствует.

«По факту мы уже этот документ упоминаем и по нему работаем, но у него нет нормативного регулирования. Поэтому нужно в очень короткий срок завершить эту работу и закрепить „мастер-план“ на законодательном уровне. Необходимо межведомственное согласование, которое будет касаться не только строительного блока, но и экономического, а также субъектов Российской Федерации и муниципалитетов», — заявил Якушев. Его слова приводит сайт «Единой России». Он также отметил, что для быстрого согласования нормативных документов будут подключены ресурсы Совета Федерации.

Мастер-планы развития были подготовлены для 22 дальневосточных городов и агломераций. Еще не менее 200 крупных и малых городов и городских агломераций будут включены в перечень для разработки аналогичных планов.

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Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил в короткие сроки закрепить понятие «мастер-план» в отношении развития городов на законодательном уровне. По его словам, фактически работа по этим направлениям уже ведется, а вот само понятие в законодательстве отсутствует. «По факту мы уже этот документ упоминаем и по нему работаем, но у него нет нормативного регулирования. Поэтому нужно в очень короткий срок завершить эту работу и закрепить „мастер-план“ на законодательном уровне. Необходимо межведомственное согласование, которое будет касаться не только строительного блока, но и экономического, а также субъектов Российской Федерации и муниципалитетов», — заявил Якушев. Его слова приводит сайт «Единой России». Он также отметил, что для быстрого согласования нормативных документов будут подключены ресурсы Совета Федерации. Мастер-планы развития были подготовлены для 22 дальневосточных городов и агломераций. Еще не менее 200 крупных и малых городов и городских агломераций будут включены в перечень для разработки аналогичных планов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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