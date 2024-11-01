Власти примут решительные меры для остановки взлета цен на масло

В России власти готовятся принять решительные меры, чтобы остановить рост цен на сливочное масло. Для этого страна может на определенный период отменить таможенные пошлины на импорт этого продукта. Об этом сообщили источники близкие к Минсельхозу и Евразийской экономической комиссии.
«Из-за роста цен на сливочное масло Россия может на несколько месяцев ввести режим беспошлинного таможенного ввоза этого продукта из дружественных стран, не входящих в Евразийский экономический союз», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники. Кроме того, рассматривается введение временной квоты на беспошлинный импорт продукции.
Уточняется, что сливочное масло с января по ноябрь подорожало в РФ в среднем примерно на 24%. По мнению члена комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Ольги Епифановой, обнуление ввозных таможенных пошлин на сливочное масло и введение квоты на временный беспошлинный ввоз повысят предложение на рынке и помогут снизить цены.
Ранее россиянам объяснили взлет розничных цен на сливочное масло. По словам зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, это связано с ростом себестоимости производства, включая закупку сырья, логистику и упаковку. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть введение пороговых значений на розничные цены сливочного масла.
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