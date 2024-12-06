Секретные дроны уничтожили аэродромы с самолетами ВСУ

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ВС РФ уничтожили аэродромы и склады ВСУ
ВС РФ уничтожили аэродромы и склады ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ совершили массированную атаку по объектам ВСУ на Украине. В частности, был нанесен удар по складу дальнобойных дронов в Красном и аэродром в Топчиевке (Черниговская область), а также аэродром «Умань» (Черкасская область) с истребителями и бомбами НАТО. 

«В Красном Черниговской области, как предполагают эксперты, под удар, скорее всего, попали дальнобойные дроны. Возможно, даже реактивные „Паляницы“, — передают в „Аргументах и фактах“ информацию из telegram-канала „Донбасский доброволец“. По их данным, с этих позиций и запускались дроны ВСУ по российским территориям.

Также, по данным издания, был уничтожен аэропорт-перевалочная база в Топчиевке и аэродром «Умань», на котором находились украинские военные самолеты и сдетонировавшие от атаки ВКС России натовские бомбы. Этот аэродром атаковали запущенные с самолетов российские БПЛА с ракетами, заключили в издании.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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ВС РФ совершили массированную атаку по объектам ВСУ на Украине. В частности, был нанесен удар по складу дальнобойных дронов в Красном и аэродром в Топчиевке (Черниговская область), а также аэродром «Умань» (Черкасская область) с истребителями и бомбами НАТО.  «В Красном Черниговской области, как предполагают эксперты, под удар, скорее всего, попали дальнобойные дроны. Возможно, даже реактивные „Паляницы“, — передают в „Аргументах и фактах“ информацию из telegram-канала „Донбасский доброволец“. По их данным, с этих позиций и запускались дроны ВСУ по российским территориям. Также, по данным издания, был уничтожен аэропорт-перевалочная база в Топчиевке и аэродром «Умань», на котором находились украинские военные самолеты и сдетонировавшие от атаки ВКС России натовские бомбы. Этот аэродром атаковали запущенные с самолетов российские БПЛА с ракетами, заключили в издании. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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