ВС РФ совершили массированную атаку по объектам ВСУ на Украине. В частности, был нанесен удар по складу дальнобойных дронов в Красном и аэродром в Топчиевке (Черниговская область), а также аэродром «Умань» (Черкасская область) с истребителями и бомбами НАТО.
«В Красном Черниговской области, как предполагают эксперты, под удар, скорее всего, попали дальнобойные дроны. Возможно, даже реактивные „Паляницы“, — передают в „Аргументах и фактах“ информацию из telegram-канала „Донбасский доброволец“. По их данным, с этих позиций и запускались дроны ВСУ по российским территориям.
Также, по данным издания, был уничтожен аэропорт-перевалочная база в Топчиевке и аэродром «Умань», на котором находились украинские военные самолеты и сдетонировавшие от атаки ВКС России натовские бомбы. Этот аэродром атаковали запущенные с самолетов российские БПЛА с ракетами, заключили в издании.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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