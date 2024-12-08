Секреты идеальной улыбки: стоматолог рассказал, как правильно ухаживать за полостью рта

Здоровье полости рта и красивая улыбка — это не только эстетика, но и залог общего здоровья организма. Чтобы сохранить зубы здоровыми и крепкими, необходимо правильно ухаживать за ними. Врач-стоматолог Эмиров Магомед Камильевич поделился с URA.RU своими профессиональными рекомендациями по правильной чистке зубов и уходу за полостью рта.
Выбор зубной щетки и техника чистки зубов
Первый шаг на пути к здоровым зубам — правильный выбор зубной щетки. По словам доктора Эмирова, существует три вида зубных щеток: мягкая, средняя и жесткая. «Старайтесь выбирать именно мягкую зубную щетку, потому что в 80% случаев она покрывает более чем все потребности», — рекомендует стоматолог. Также важно обращать внимание на количество искусственных волокон: чем их больше, тем лучше. Высота волокон должна быть одинаковой, без впадин и углублений.
Чистить зубы необходимо выметающими движениями от десен к зубам. «Главное правило, которое вы должны соблюдать во время чистки зубов зубной щеткой, — совершайте выметающие движения от десен к зубам», — подчеркивает Эмиров.
Не существует четко определенного времени чистки, но рекомендуется уделять этому процессу не менее 2 минут. Количество используемой зубной пасты должно быть примерно размером с горошину. «Старайтесь использовать ее примерно размером с горошину и не наносите слишком много, потому что от увеличения количества зубной пасты ваша генетическая предрасположенность не улучшится», — поясняет доктор.
Дополнительные средства гигиены
Помимо основных средств (зубная щетка и паста), существуют дополнительные, которые играют важную роль в поддержании гигиены полости рта. Эмиров отмечает: «Существуют как основные способы чистки зубов (зубная щетка с зубной пастой), так и дополнительные (скребок, ирригатор и зубная нить). Важно, чтобы пациенты использовали и их, потому что они оказывают очень важное действие на поддержание нормальной гигиены полости рта».
1. Скребок для языка. «Скребок очищает наш язык от всех бактерий, шелушащегося эпителия, остатков пищи, которые остаются на языке, в том числе провоцирующие рост бактерий в полости рта», — объясняет стоматолог. После чистки зубов рекомендуется проводить скребком по языку сверху вниз.
2. Ирригатор. «Ирригатор нам необходим для того, чтобы его струя воды выбивала большие остатки пищи, которые остались между зубами. Что будет, если его не использовать или использовать очень редко? Так как между зубами вы никак не сможете почистить зубной щеткой, будет образовываться межзубной кариес», — предупреждает Эмиров. Важно использовать воду комнатной температуры и направлять струю от десны к зубу.
3. Зубная нить. «Зубная нить необходима для удаления из межзубных контактов маленьких кусочков пищи, которые либо прилипли, либо не удаляются с помощью ирригатора», — поясняет врач. Необходимо взять достаточное количество нити (не менее 50 см), намотать на пальцы и аккуратно совершать выметающие движения у каждого зуба, не касаясь десен. Если вначале возникают сложности или кровоточивость — это нормально, главное, работать аккуратно и без резких движений. «Вначале у вас может не получаться — это нормально, не переживайте. Также может быть кровоточивость — это тоже нормально», — успокаивает доктор Эмиров.
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