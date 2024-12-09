Небензя отпустил шутку в адрес США о сирийском исламисте

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США помощь в поиске лидера сирийской вооруженной оппозиции и главы запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмеда аш-Шараа, также известного как Абу Мухаммед аль-Джулани. Отмечая то, что Штаты назначили награду за голову главы ХТШ, Небензя попросил отправить награду в Россию в замен на информацию о возможном местонахождении сирийца.
«Госдепартамент признает аль-Джулани [террористом] и обещает 10 млн долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», — отметил Небензя, передает ТАСС. Об этом он сообщил журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза по Сирии.
Ранее на территории Сирии обострился конфликт. С конца ноября экстремистские группировки начали атаковать правительственные силы в Идлибе и Алеппо, находящиеся на северо-западе страны. Операция включала участие представителей Национального фронта освобождения, исламистской повстанческой группировки в Сирии, а также так называемой «Сирийской национальной армии», которая является оппозиционной силой. Повстанцы начали операцию, получившую название «Сдерживание агрессии».
Ведущую роль в данной операции заняла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», являющаяся правопреемницей «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Боевики практически не сталкивались с сопротивлением со стороны сирийской армии. К 7 декабря они зашли в столицу Сирии Дамаск.
*Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ
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