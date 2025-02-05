Минфин намерен ограничить права иностранцев в «Русском стандарте»

Министерство финансов России обратилось в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права зарубежных акционеров группы компаний «Русский стандарт», включая PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США). Причиной стало нарушение деятельности этих компаний в условиях антироссийских санкций.
«Иностранные холдинговые компании (PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях „антироссийских“ санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», — сообщил Минфин. Слова министерства передает РБК. Это послужило основанием для обращения в суд с целью приостановления их прав на управление активами.
Компании, входящие в состав группы «Русский стандарт», такие как «Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка» включены правительством в перечень экономически значимых организаций. Минфин потребовал приостановить права иностранцев в «Русском стандарте».
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