Минфин намерен ограничить права иностранцев в «Русском стандарте»

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Минфин потребовал приостановить права иностранных акционеров, владеющие активами «Русского стандарта»
Минфин потребовал приостановить права иностранных акционеров, владеющие активами «Русского стандарта» Фото:

Министерство финансов России обратилось в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права зарубежных акционеров группы компаний «Русский стандарт», включая PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США). Причиной стало нарушение деятельности этих компаний в условиях антироссийских санкций. 

«Иностранные холдинговые компании (PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях „антироссийских“ санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», — сообщил Минфин. Слова министерства передает РБК. Это послужило основанием для обращения в суд с целью приостановления их прав на управление активами.

Компании, входящие в состав группы «Русский стандарт», такие как «Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка» включены правительством в перечень экономически значимых организаций. Минфин потребовал приостановить права иностранцев в «Русском стандарте». 

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Министерство финансов России обратилось в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права зарубежных акционеров группы компаний «Русский стандарт», включая PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США). Причиной стало нарушение деятельности этих компаний в условиях антироссийских санкций.  «Иностранные холдинговые компании (PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях „антироссийских“ санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», — сообщил Минфин. Слова министерства передает РБК. Это послужило основанием для обращения в суд с целью приостановления их прав на управление активами. Компании, входящие в состав группы «Русский стандарт», такие как «Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка» включены правительством в перечень экономически значимых организаций. Минфин потребовал приостановить права иностранцев в «Русском стандарте». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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