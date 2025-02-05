Незрячего экс-хоккеиста избили на кубке сомелье в центре Петербурга

Вечером 8 декабря 2024 в Петербурге мужчина с травмами головы был доставлен в медицинское учреждение. На него напали в гостинице, где проводилась дегустация алкогольных напитков. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В полицию Центрального района 8 декабря прошлого, 2024 года в 22:24 поступила информация из медучреждения о том, что в 20:33 к ним был доставлен 32-летний мужчина с травмами головы, который, по предварительным данным, около семи часов вечера был избит неизвестным возле дома 57 по Невскому проспекту», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
События развернулись в парадном зале гостиницы, где в тот день проходил городской кубок сомелье. В ходе мероприятия между участниками вспыхнул конфликт, который перерос в физическое насилие. Пострадавший оказался экс-хоккеистом Премьер-лиги США, который оставил карьеру из-за потери зрения. Он получил несколько ударов по голове. После поступления сообщения о происшествии, полиция Центрального района начала оперативно-розыскные мероприятия. В результате были установлены личности двух подозреваемых, 30-летних местных жителей. 4 февраля оба были задержаны в Басковом переулке.
На основании собранных данных, следствие возбудило уголовное дело за хулиганство. Текущее расследование направлено на полное выяснение всех обстоятельств дела.
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