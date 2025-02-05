Бастрыкин предложил снизить возраст для уголовки по сбыту наркотиков

Бастрыкин предложил снизить возраст ответственности с 16 до 14 лет за наркотики
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Александр Бастрыкин предложил снизить возраст для уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 лет до 14
Александр Бастрыкин предложил снизить возраст для уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 лет до 14 Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет за сбыт наркотиков. Это предложение было озвучено в ходе заседания по вопросам противодействия наркотикам.

«Снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков», — отметил Бастрыкин во время заседания коллегии. Его слова передает Следком в telegram-канале. Эта мера, по его словам, должна стать одним из способов борьбы с распространением наркотических средств среди несовершеннолетних.

На этом же заседании Бастрыкин предложил ограничить продажу алкоголя молодым людям до 21 года. В том числе и легкого, включая пиво

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет за сбыт наркотиков. Это предложение было озвучено в ходе заседания по вопросам противодействия наркотикам. «Снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков», — отметил Бастрыкин во время заседания коллегии. Его слова передает Следком в telegram-канале. Эта мера, по его словам, должна стать одним из способов борьбы с распространением наркотических средств среди несовершеннолетних. На этом же заседании Бастрыкин предложил ограничить продажу алкоголя молодым людям до 21 года. В том числе и легкого, включая пиво. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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