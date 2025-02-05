Бастрыкин предложил снизить возраст для уголовки по сбыту наркотиков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет за сбыт наркотиков. Это предложение было озвучено в ходе заседания по вопросам противодействия наркотикам.
«Снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков», — отметил Бастрыкин во время заседания коллегии. Его слова передает Следком в telegram-канале. Эта мера, по его словам, должна стать одним из способов борьбы с распространением наркотических средств среди несовершеннолетних.
На этом же заседании Бастрыкин предложил ограничить продажу алкоголя молодым людям до 21 года. В том числе и легкого, включая пиво.
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