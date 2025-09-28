День тульского пряника: история праздника самого сладкого символа России

В России 28 сентября вспоминают об одном из главных и узнаваемых десертов страны — тульском прянике. Самый известный пряник России готовят уже несколько столетий, но лишь недавно у него появился собственный праздник. Об истории праздника и том, почему день Тульского пряника отмечают 28 сентября — в материале URA.RU.
Когда отмечают День тульского пряника
Каждый год 28 сентября Тула отмечает День тульского пряника. Праздник совпадает с датой открытия Музея тульского пряника в 1996 году. Сегодня этот музей — одно из самых популярных туристических мест города, где можно увидеть старинные формы, рецепты и даже гигантские образцы пряников. Праздник проходит осенью не случайно: в это время традиционно начинался сезон ярмарок и домашних заготовок, когда пряники особенно ценились как праздничное угощение.
Когда появился День тульского пряника
День тульского пряника — сравнительно молодой праздник, который официально отмечается ежегодно 28 сентября. Его история связана с возрождением традиций русской кулинарии во второй половине XX века. После революции многие старинные рецепты были утеряны, но в 1954 году производство пряников возобновили, восстановив формы и способы выпечки по образцам дореволюционных мастеров.
Со временем пряник снова стал символом Тулы и русского гостеприимства. Чтобы подчеркнуть уникальность этого десерта и сохранить ремесленные традиции, был учрежден отдельный праздник — День тульского пряника.
Когда в Туле начали делать пряники
Пряники в Туле пекут с XVII века. Первое упоминание о них встречается в писцовой книге 1685 года. Особенность тульских пряников в том, что их делают с начинкой — традиционно из малинового или сливового повидла, а сегодня также из сгущенки или фруктового джема.
Секрет вкуса заключался в сочетании меда и пряностей, привезенных в XII веке с Востока — корицы, гвоздики и муската. Тульские мастера использовали специальные резные доски, на которых оставались изображения узоров, надписей, животных и даже достопримечательностей. Такой пряник становился настоящим украшением праздничного стола.
Традиции Дня тульского пряника
День тульского пряника сопровождается ярмарками, мастер-классами и конкурсами пряничных дел мастеров. В центре города устраивают фестиваль «День пряника», где можно попробовать десятки разновидностей десерта, включая пряники с необычными начинками.
Пекари соревнуются в изготовлении рекордно больших изделий, проводят показательные выступления и обучают гостей искусству тиснения. Творческие коллективы дают концерты, проходят театрализованные представления, экскурсии по музею и историческим улицам. Особой популярностью пользуется изготовление расписных пряников для детей и туристов.
