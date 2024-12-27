При покупке новой квартиры у частного лица важно тщательно проверить собственника и сам объект. Об этом рассказала эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева.
«Существует ряд важных моментов, на которые обязательно нужно обратить внимание для проверки продавца, квартиры и корректного закрытия сделки. Так, в случае сделки по переуступке, когда продается не сама квартира, а право требования на нее у застройщика по факту сдачи дома, крайне важно обратить внимание на то, чтобы этот объект был оформлен и куплен именно по договору долевого участия (ДДУ)», — передает слова Дягилевой газета «Известия».
Она добавила, что такие действия гарантируют возврат денег даже если застройщик не завершит строительство. Важно убедиться, что сумма, указанная в договоре, соответствует реальной, поскольку возврат возможен только по зафиксированной в договоре сумме. Также необходимо проверить, не находится ли продавец в предбанкротном состоянии.
Семейное положение продавца также имеет значение: согласие супруга на сделку является обязательным. Дягилева акцентировала внимание на важности проверки дееспособности продавца и его статуса в лечебных учреждениях, чтобы предотвратить возможность оспаривания сделки. При покупке квартиры у собственника важно удостовериться, что все расчеты с застройщиком завершены, задолженности отсутствуют, а акты взаиморасчетов подписаны.
Если сделка предполагает рассрочку или ипотеку, нужно убедиться, что все платежи выполняются вовремя, и связаться с застройщиком для выяснения возможных санкций за просрочки. Наконец, если квартира уже передана в собственность, обязательно нужно проверить наличие обременений или арестов, а также удостовериться, что в квартире никто не прописан, заключила Дягилева.
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