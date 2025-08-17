Трамп надеется, что Лукашенко отпустит 1300 заключенных

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое освобождение 1300 человек в Белоруссии. Соответствующее заявление появилось в социальной сети американского лидера Truth Social.
«Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены», — написал Трамп в публикации. Кроме того, американский президент поблагодарил Лукашенко и назвал сильным лидером.
В своей публикации Трамп не уточнил, о каких именно людях идет речь и при каких условиях может состояться их освобождение. При этом в комментариях к посту отмечалось, что речь может идти о политзаключенных.
