Жители Великобритании остались без праздника из-за погоды

В нескольких городах Великобритании было принято решение об отмене празднований Нового года из-за неблагоприятных погодных условий. Газета Guardian сообщает о сильных порывах ветра.
«Из-за прогнозируемых сильных ветров были отменены мероприятия в честь 2025 года в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне», — передает газета Guardian. Британская метеорологическая служба объявила серию предупреждений о плохих погодных условиях, охватывающих практически всю территорию страны до четверга, 2 января.
Ведомство особо предостерегло жителей северной Шотландии, информируя о потенциальной угрозе для жизни в связи с сильными осадками. В свою очередь Ассоциация железнодорожных перевозок также предупредила о возможных задержках и прерываниях в движении поездов по всей Великобритании до указанной даты из-за дождя, снега и ветра. Также из-за непогоды были отменены все уличные мероприятия, запланированные в Эдинбурге на новогодний праздник Хогманай.
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