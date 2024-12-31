Жители Великобритании остались без праздника из-за погоды

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В Великобритании жители лишились Нового года
В Великобритании жители лишились Нового года Фото:

В нескольких городах Великобритании было принято решение об отмене празднований Нового года из-за неблагоприятных погодных условий. Газета Guardian сообщает о сильных порывах ветра.

«Из-за прогнозируемых сильных ветров были отменены мероприятия в честь 2025 года в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне», — передает газета Guardian. Британская метеорологическая служба объявила серию предупреждений о плохих погодных условиях, охватывающих практически всю территорию страны до четверга, 2 января.

Ведомство особо предостерегло жителей северной Шотландии, информируя о потенциальной угрозе для жизни в связи с сильными осадками. В свою очередь Ассоциация железнодорожных перевозок также предупредила о возможных задержках и прерываниях в движении поездов по всей Великобритании до указанной даты из-за дождя, снега и ветра. Также из-за непогоды были отменены все уличные мероприятия, запланированные в Эдинбурге на новогодний праздник Хогманай.

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В нескольких городах Великобритании было принято решение об отмене празднований Нового года из-за неблагоприятных погодных условий. Газета Guardian сообщает о сильных порывах ветра. «Из-за прогнозируемых сильных ветров были отменены мероприятия в честь 2025 года в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне», — передает газета Guardian. Британская метеорологическая служба объявила серию предупреждений о плохих погодных условиях, охватывающих практически всю территорию страны до четверга, 2 января. Ведомство особо предостерегло жителей северной Шотландии, информируя о потенциальной угрозе для жизни в связи с сильными осадками. В свою очередь Ассоциация железнодорожных перевозок также предупредила о возможных задержках и прерываниях в движении поездов по всей Великобритании до указанной даты из-за дождя, снега и ветра. Также из-за непогоды были отменены все уличные мероприятия, запланированные в Эдинбурге на новогодний праздник Хогманай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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