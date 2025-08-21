На всей территории Азербайджана начались сбои в мобильном интернете

На всей территории Азербайджана фиксируются массовые сбои в работе мобильного и домашнего интернета. Об этом сообщают местные жители.
«Пользователи сообщают о перебоях как в мобильной сети, так и домашнем интернете», — пишет издание Haqqin.az. Абоненты также жалуются на невозможность использовать банковские приложения и проводить онлайн-операции. Официальных комментариев от операторов связи и банковских структур на данный момент не поступало.
Отмечается, что по этому инциденту компетентные органы ведут расследование, и его итоги будут доведены до сведения общественности. Сбои в работе интернета продолжались порядка 25–30 минут.
