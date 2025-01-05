Овсиенко шокировала фанатов изменившейся внешностью

Певица Татьяна Овсиенко удивила своих фанатов кардинальными изменениями во внешности в новогоднем телеэфире. Она выглядела значительно моложе своих лет.
«Певица Татьяна Овсиенко неожиданно удивила кардинальными изменениями во внешности. В новогоднем телеэфире звезду 90-х было не узнать. 58-летняя артистка заметно похорошела, посвежела и помолодела», — пишет издание MK.RU. Поклонники заподозрили певицу в хирургическом вмешательстве, использовании фотошопа и нейросетей. Однако звездный фотограф Вадим Демьяненко заявил, что все дело в макияже. По его словам, преображение Овсиенко — результаты работы с визажистом Вадимом Андреевым, который в свое время работал с многими светскими дивами.
В 2020 году на съемках шоу «Привет, Андрей!» фанаты не узнали Овсиенко на фотографии с певицей Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. Они отмечали, что певица стала выглядеть намного старше своих лет. Многие даже раскритиковали ее за использование филлеров и употребление алкоголя, которые негативно сказались на ее внешности.
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