Овсиенко шокировала фанатов изменившейся внешностью

Овсиенко предстала в новом образе в новогоднем телеэфире
© Служба новостей «URA.RU»
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Фанаты Овсиенко отметили, что 58-летняя певица стала выглядеть гораздо моложе своих лет
Фанаты Овсиенко отметили, что 58-летняя певица стала выглядеть гораздо моложе своих лет Фото:

Певица Татьяна Овсиенко удивила своих фанатов кардинальными изменениями во внешности в новогоднем телеэфире. Она выглядела значительно моложе своих лет.

«Певица Татьяна Овсиенко неожиданно удивила кардинальными изменениями во внешности. В новогоднем телеэфире звезду 90-х было не узнать. 58-летняя артистка заметно похорошела, посвежела и помолодела», — пишет издание MK.RU. Поклонники заподозрили певицу в хирургическом вмешательстве, использовании фотошопа и нейросетей. Однако звездный фотограф Вадим Демьяненко заявил, что все дело в макияже. По его словам, преображение Овсиенко — результаты работы с визажистом Вадимом Андреевым, который в свое время работал с многими светскими дивами. 

В 2020 году на съемках шоу «Привет, Андрей!» фанаты не узнали Овсиенко на фотографии с певицей Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. Они отмечали, что певица стала выглядеть намного старше своих лет. Многие даже раскритиковали ее за использование филлеров и употребление алкоголя, которые негативно сказались на ее внешности.

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Певица Татьяна Овсиенко удивила своих фанатов кардинальными изменениями во внешности в новогоднем телеэфире. Она выглядела значительно моложе своих лет. «Певица Татьяна Овсиенко неожиданно удивила кардинальными изменениями во внешности. В новогоднем телеэфире звезду 90-х было не узнать. 58-летняя артистка заметно похорошела, посвежела и помолодела», — пишет издание MK.RU. Поклонники заподозрили певицу в хирургическом вмешательстве, использовании фотошопа и нейросетей. Однако звездный фотограф Вадим Демьяненко заявил, что все дело в макияже. По его словам, преображение Овсиенко — результаты работы с визажистом Вадимом Андреевым, который в свое время работал с многими светскими дивами.  В 2020 году на съемках шоу «Привет, Андрей!» фанаты не узнали Овсиенко на фотографии с певицей Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. Они отмечали, что певица стала выглядеть намного старше своих лет. Многие даже раскритиковали ее за использование филлеров и употребление алкоголя, которые негативно сказались на ее внешности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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