ВС РФ вошли в Звановку под Северском в ДНР

Российские войска вошли в село Звановка, расположенное к югу от Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы вошли в село Звановка к югу от Северска. Расстояние стремительно сокращается, полукольцо сжимается», — заявил советник главы ДНР в беседе с агентством ТАСС.

Как уточняется, занятие Звановки может создать дополнительные сложности для обороны украинских подразделений в районе Северска. Ранее RT со ссылкой на Кимаковского сообщал о взятии Северска в огневой мешок. Согласно сводкам Минобороны, за прошедший месяц российские военные освободили 20 населенных пунктов, большинство из которых находятся в ДНР. Второй по численности освобожденных пунктов регион — Днепропетровская область. В этом регионе 1 октября стало известно об освобождении Вербовое силами группировки «Восток».

