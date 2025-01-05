Текущая обстановка на фронте для Украины, включая курское направление, является катастрофической, однако генералы ВСУ пытаются скрыть неудачи, прикрываясь мимолетной эйфорией. Так считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она отмечает, что текущее руководство страны устраивает такая ситуация, в то время как обычные граждане уже не могут такое терпеть.
«Генералам нужно показать еще одно „вперед-вперед“, доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно управляют ВСУ, паразитировать на мимолетной эйфории и надеждах населения. <...> Политическое руководство это устраивает, как вижу. <...> Такое невозможно <...> выдержать», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она резюмировала, что текущая фронтовая обстановка является трагедией и абсурдом.
Депутат рады отметила, что с каждым днем российские военные продвигаются на десятки километров. Она также признала, что Покровск (Красноармейск) также будет вскоре взят под контроль ВС РФ. «Уже, очень скоро — „крепость Покровск“, который вовсе не крепость», — уточнила она.
ВСУ 5 января предприняли очередную попытку прорваться вглубь Курской области, пытаясь продвинуться к хутору Бердин. Они задействовали тяжелую технику и предприняли несколько попыток наступления, но безуспешно, передает RT.
Западные аналитики отмечают, что ВСУ уже сейчас испытывают трудности на покровском (красноармейском) направлении, передает 360.Ru. Связано это с тем, что внутри непосредственно самих украинских подразделений выявляются проблемы. Об этом же говорят и в самой Украине.
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