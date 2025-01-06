В Петербурге подняли цены на важную услугу ЖКХ

В Санкт-Петербурге с начала 2025 года подняли взносы на капремонт многоквартирных домов (МКД). Так, их цена выросла на 1,25 рубля за квадратный метр. Ценообразование зависит от наличия в доме лифта и от типа его постройки. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.
«Минимальный взнос за капитальный ремонт многоквартирных домов в 2025 году в Петербурге в среднем вырос на 1,25 рубля за квадратный метр», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов.
В частности, владельцы квартир в домах дореволюционной постройки в 2024 году платили 12,45 рубля за квадратный метр в домах без лифта и 12,99 рубля в домах с лифтом. Теперь ценник составит 13,67 и 14,26 рубля соответственно.
Для жителей кирпичных хрущевок стоимость взносов также возросла до 13,21 (дом без лифта) и 13,81 рубля (дом с лифтом). В прошлом году без лифта взнос на капремонт составлял 12,03 рубля, а с лифтом — 12,58 рубля. Повышение взносов наблюдается и для жителей панельных хрущевок: стоимость увеличилась с 12,23 и 12,77 рубля до 13,43 и 14,02 рубля для домов без лифта и с лифтом соответственно.
При этом для жильцов домов, построенных после 1980 года, ранее взносы составляли 12,17 (без лифта) и 12,72 рубля (с лифтом). Однако теперь ставки выросли до 13,36 и 13,97 рубля.
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