Медведев пригрозил Зеленскому оружием, от которого бомбоубежище не спасет

Медведев подчеркнул, что угрозы Зеленского не останутся без ответа
Медведев подчеркнул, что угрозы Зеленского не останутся без ответа

Россия располагает вооружением, от которого не спасет никакое бомбоубежище. Такое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет», — написал Медведев в своем канале в Max. Он подчеркнул, что угрозы не останутся без ответа, и предостерег не только украинское руководство, но и западных союзников Киева.

Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться в случае применения дальнобойного американского оружия. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины обратился с речью к участникам, однако в зале присутствовало мало слушателей. Зал был заполнен лишь частично.

