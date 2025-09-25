Медведев пригрозил Зеленскому оружием, от которого бомбоубежище не спасет

Россия располагает вооружением, от которого не спасет никакое бомбоубежище. Такое заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет», — написал Медведев в своем канале в Max. Он подчеркнул, что угрозы не останутся без ответа, и предостерег не только украинское руководство, но и западных союзников Киева.
Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться в случае применения дальнобойного американского оружия. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины обратился с речью к участникам, однако в зале присутствовало мало слушателей. Зал был заполнен лишь частично.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.