Новогоднее обращение Путина посмотрели почти 60% телезрителей

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Первом канале и телеканале «Россия 1» посмотрели 57,3% всех телезрителей страны. Это следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
«Обращение президента на Первом канале смотрели 19 миллионов 558,3 тысячи человек (30,8%). Рейтинг телезрителей... составил 14,4%», — передает данные Mediascope РИА Новости.
На телеканале «Россия 1» обращение главы государства посмотрели 16 миллионов 839,9 тысяч человек. Доля телезрителей составила 26,5%, рейтинг — 12,4%. Данные собраны за период с 31 декабря по 1 января.
Первыми новогоднее обращение Владимира Путина увидели жители Камчатки и Чукотки. В нем российский лидер подчеркнул, что РФ в 2025 году будет идти только вперед, и пожелал благополучия и процветания всем российским семьям и стране в целом.
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