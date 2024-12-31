Путин дал важное обещание россиянам: что сказал президент в новогоднем обращении

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России с традиционным новогодним обращением. Он поздравил всех граждан с наступающим 2025 годом. Новогоднее обращение российского лидера продлилось около трех минут. И первыми его услышали жители Камчатки и Чукотки, у которых разница во времени с Москвой составляет девять часов. Что было в речи президента россиянам — в материале URA.RU.
Россия будет идти только вперед
Путин подчеркнул стремление России к продвижению вперед. Глава РФ выразил уверенность в положительном развитии событий и наступлении благополучия для страны. «Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед», — сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.
Ответы на сложные вызовы
Кроме того, президент отметил достижения России в ответах на сложные вызовы, подчеркивая независимость, свободу и силу страны. «Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем», — отметил глава государства.
У России есть поводы для гордости
Стране еще предстоит преодолеть множество испытаний, однако уже достигнутые результаты заслуживают гордости. «Нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития», — сказал российский лидер, обращаясь к россиянам.
«Все исполнится»
Глава РФ пожелал благополучия и процветания всем российским семьям и стране в целом. Он подчеркнул важность единства и совместных усилий для достижения поставленных целей. «В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится», — заявил Путин.
Россия гордится мужеством и отвагой своих военных
Путин также выразил гордость за мужество и отвагу российских военных, которых назвал подлинными героями, защищающими страну. Путин выразил благодарность за самоотверженность и преданность долгу, проявляемые военнослужащими в текущих условиях.
«В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», — сказал Путин.
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