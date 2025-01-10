У берегов Германии дрейфует потерявший управление танкер с тоннами нефти

Танкер под флагом Панамы, перевозящий около 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген. Судно имеет длину 274 метра и следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.
«Неспособный маневрировать танкер дрейфует к северу от острова Рюген в Балтийском море. Опасности для окружающей среды пока не создано, экипаж находится на танкере, потребности в эвакуации нет», — передает издание FAZ.
Судно будет отбуксировано в порт для дальнейшего расследования причин инцидента. Подробности о причинах потери управления пока остаются неизвестными. Согласно информации от службы чрезвычайных ситуаций, танкер «Эвентин», имеющий длину 274 метра и ширину 48 метров, транспортировал приблизительно 99 000 тонн нефти.
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