Патриарх Кирилл увидел в ИИ черты Антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что искусственный интеллект представляет собой проявление Антихриста, а его использование опасно. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Государственной Думе РФ в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
«Когда мы говорим об ИИ, мы должны мысленно зажигать красный свет в сознании — не все так просто. В священном писании сказано, что в конце цивилизации придет Антихрист <...> И неизвестно, какова будет роль ИИ в приближении к апокалипсису», — заявил Патриарх. Трансляции XIII Рождественских парламентских встреч проводятся на сайте Госдумы.
Патриарх также выступил с инициативой о необходимости введения законодательных мер в отношении использования искусственного интеллекта. По его словам, в настоящее время ИИ может применяться для совершения преступлений. Помимо этого, он призвал к активной борьбе против явлений сгенерированной реальности и дипфейков, указывая на угрозы, которые они представляют для общества. Патриарх Кирилл также отметил, что искусственный интеллект может представлять собой угрозу, превосходящую опасности, связанные с использованием ядерной энергии.
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