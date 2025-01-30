Патриарх Кирилл увидел в ИИ черты Антихриста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл призвал принять государственные ограничения в сфере использования ИИ
Патриарх Кирилл призвал принять государственные ограничения в сфере использования ИИ Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что искусственный интеллект представляет собой проявление Антихриста, а его использование опасно. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Государственной Думе РФ в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. 

«Когда мы говорим об ИИ, мы должны мысленно зажигать красный свет в сознании — не все так просто. В священном писании сказано, что в конце цивилизации придет Антихрист <...> И неизвестно, какова будет роль ИИ в приближении к апокалипсису», — заявил Патриарх. Трансляции XIII Рождественских парламентских встреч проводятся на сайте Госдумы.

Патриарх также выступил с инициативой о необходимости введения законодательных мер в отношении использования искусственного интеллекта. По его словам, в настоящее время ИИ может применяться для совершения преступлений. Помимо этого, он призвал к активной борьбе против явлений сгенерированной реальности и дипфейков, указывая на угрозы, которые они представляют для общества. Патриарх Кирилл также отметил, что искусственный интеллект может представлять собой угрозу, превосходящую опасности, связанные с использованием ядерной энергии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что искусственный интеллект представляет собой проявление Антихриста, а его использование опасно. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Государственной Думе РФ в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.  «Когда мы говорим об ИИ, мы должны мысленно зажигать красный свет в сознании — не все так просто. В священном писании сказано, что в конце цивилизации придет Антихрист <...> И неизвестно, какова будет роль ИИ в приближении к апокалипсису», — заявил Патриарх. Трансляции XIII Рождественских парламентских встреч проводятся на сайте Госдумы. Патриарх также выступил с инициативой о необходимости введения законодательных мер в отношении использования искусственного интеллекта. По его словам, в настоящее время ИИ может применяться для совершения преступлений. Помимо этого, он призвал к активной борьбе против явлений сгенерированной реальности и дипфейков, указывая на угрозы, которые они представляют для общества. Патриарх Кирилл также отметил, что искусственный интеллект может представлять собой угрозу, превосходящую опасности, связанные с использованием ядерной энергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...