Власти наконец раскрыли, насколько безопасны беспилотные авто в РФ

Решетников: за два года эксперимента с беспилотными авто произошло более 30 ДТП
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В России с участием беспилотных автомобилей произошло 36 ДТП за два года
В России с участием беспилотных автомобилей произошло 36 ДТП за два года Фото:

В России за два года эксперимента с применением беспилотных автомобилей произошло более 30 аварий. Об этом стало известно из письма министра экономического развития Максима Решетникова премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Из 36 происшествий 26 произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления», — передает РБК со ссылкой на письмо. Сообщается, что остальные 10 аварий случились, когда испытатель управлял автомобилем в ручном режиме.

Исследование проводилось в течение двух лет — с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время автономные такси осуществили свыше 92 тысяч поездок.

Ранее стало известно, что к 2042 году доля беспилотных авто в России составит 80%. Ожидается, что на первом этапе интеграции автоматизированные машины начнут применять на складах и в центрах логистики.

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В России за два года эксперимента с применением беспилотных автомобилей произошло более 30 аварий. Об этом стало известно из письма министра экономического развития Максима Решетникова премьер-министру России Михаилу Мишустину. «Из 36 происшествий 26 произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления», — передает РБК со ссылкой на письмо. Сообщается, что остальные 10 аварий случились, когда испытатель управлял автомобилем в ручном режиме. Исследование проводилось в течение двух лет — с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время автономные такси осуществили свыше 92 тысяч поездок. Ранее стало известно, что к 2042 году доля беспилотных авто в России составит 80%. Ожидается, что на первом этапе интеграции автоматизированные машины начнут применять на складах и в центрах логистики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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