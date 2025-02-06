Власти наконец раскрыли, насколько безопасны беспилотные авто в РФ

В России за два года эксперимента с применением беспилотных автомобилей произошло более 30 аварий. Об этом стало известно из письма министра экономического развития Максима Решетникова премьер-министру России Михаилу Мишустину.
«Из 36 происшествий 26 произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления», — передает РБК со ссылкой на письмо. Сообщается, что остальные 10 аварий случились, когда испытатель управлял автомобилем в ручном режиме.
Исследование проводилось в течение двух лет — с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время автономные такси осуществили свыше 92 тысяч поездок.
Ранее стало известно, что к 2042 году доля беспилотных авто в России составит 80%. Ожидается, что на первом этапе интеграции автоматизированные машины начнут применять на складах и в центрах логистики.
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